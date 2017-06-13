Иван Матяж станет игроком клуба Тханьхоа

29-летний украинский форвард «Олимпика» Иван Матяж перейдет во вьетнамский клуб «Тханьхоа».

В минувшем сезоне Матяж провел за донецкую команду 25 матчей во всех турнирах, где забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Ориентировочная цена игрока составляет €600 тысяч.

«Тханьхоа» – вьетнамский футбольный клуб из одноименного города и провинции. С 2005-го по 2008-й годы цвета клуба защищал украинский голкипер Николай Литовка.