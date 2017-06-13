Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Иван Матяж станет игроком клуба Тханьхоа

Украинский нападающий продолжит карьеру во Вьетнаме

  • 13.06.2017 14:46
  • 227 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Олимпик. Иван Матяж
© ФК Олимпик. Иван Матяж

29-летний украинский форвард «Олимпика» Иван Матяж перейдет во вьетнамский клуб «Тханьхоа».

В минувшем сезоне Матяж провел за донецкую команду 25 матчей во всех турнирах, где забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Ориентировочная цена игрока составляет €600 тысяч.

«Тханьхоа» – вьетнамский футбольный клуб из одноименного города и провинции. С 2005-го по 2008-й годы цвета клуба защищал украинский голкипер Николай Литовка.

Источник — Goal.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.