Артем БЕСЕДИН: «Брат сказал, что этот день будет для меня счастливым»

Форвард сборной Украины Артем Беседин стал автором победного гола в матче отбора на ЧМ-2018 против Финляндии (2:1).

— Артем, вещие сны накануне матчей тебя не посещают?

— Четыре года назад 11 июня я крестил дочку моего брата. В день игры с Финляндией он мне позвонил и сказал, мол, этот день будет счастливым для тебя и для нашей семьи. Получается, как в воду глядел (улыбается).

— Ведешь учет своим голам?

— Нет. Да и рано мне еще этим заниматься, я ведь, по большому счету, только начал выступать на высоком уровне. Посчитаю после окончания игровой карьеры.

— Кому посвятил гол, забитый в Тампере?

— Прежде всего — всей своей большой семье, они за меня очень переживали. Ну и, конечно, нашим болельщикам, которые неистово поддерживали команду. Еще хочу сказать огромное спасибо тренерскому штабу и Андрею Николаевичу Шевченко, который поверил в меня, доверив место в составе. Я не мог подвести… Хотя забитый мяч не был для меня самоцелью, главное, что сборная Украины добыла очень важные три очка в борьбе за попадание на чемпионат мира.

— С какой ноги ты выходишь на поле?

— С левой.

— В раздевалке как тебя поздравляли партнеры?

— Были слова, рукопожатия… Приятно было. Но я не обольщаюсь и не собираюсь снижать к себе требования. Это моя работа, поэтому и в дальнейшем постараюсь приносить максимальную пользу национальной сборной.

— Что после матча сказал футболистам Андрей Шевченко?

— Что спустя время самой игры никто не вспомнит, а результат останется. Поблагодарил нас, что мы бились не щадя себя, что мы были настоящей командой. Попросил хорошо отдохнуть, зарядиться энергией, ведь менее чем через три месяца сборную снова ждет очень важный поединок против Турции.