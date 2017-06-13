Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: Трудно сказать, что произошло с нами в первом тайме

Форвард сборной Украины прокомментировал победу над Финляндией (2:1)

  • 13.06.2017 13:55
  • 358 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФФУ. Евгений Селезнев
© ФФУ. Евгений Селезнев

После победы в Тампере над сборной Финляндии (2:1) нападающий сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал исход матча.

— Главным итогом поединка является то, что мы добыли очень важные три очка, — сказал форвард национальной команды. — Хотя в нескольких эпизодах нам было тяжело и хорошо, что все так закончилось. Сейчас желательно хорошо отдохнуть, а потом постараться удачно провести оставшиеся матчи отборочного цикла.

Мне трудно сказать, что с нами произошло в первом тайме. Возможно, мы просто не сумели совладать с эмоциями. В перерыве никакого разбора полетов не было. На второй тайм мы вышли, понимая, что победа нам нужнее. Ну а после поединка никаких празднований в раздевалке не было. Все просто хотели побыстрее вернуться домой.

Андрей БОГАЧЁВ, Василий МИХАЙЛОВ

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.