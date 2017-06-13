Евгений СЕЛЕЗНЕВ: Трудно сказать, что произошло с нами в первом тайме

После победы в Тампере над сборной Финляндии (2:1) нападающий сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал исход матча.

— Главным итогом поединка является то, что мы добыли очень важные три очка, — сказал форвард национальной команды. — Хотя в нескольких эпизодах нам было тяжело и хорошо, что все так закончилось. Сейчас желательно хорошо отдохнуть, а потом постараться удачно провести оставшиеся матчи отборочного цикла.

Мне трудно сказать, что с нами произошло в первом тайме. Возможно, мы просто не сумели совладать с эмоциями. В перерыве никакого разбора полетов не было. На второй тайм мы вышли, понимая, что победа нам нужнее. Ну а после поединка никаких празднований в раздевалке не было. Все просто хотели побыстрее вернуться домой.

Андрей БОГАЧЁВ, Василий МИХАЙЛОВ