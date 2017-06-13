13-го июня в 16:00 состоится видеоконференция с главным тренером киевского «Динамо» Александром Хацкевичем.
Одним из блоков конференции будут вопросы от болельщиков. Оставить их можно на динамовской страничке в Facebook, самые интересные будут заданы главному тренеру «Динамо».
Источник — ФК Динамо Киев
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