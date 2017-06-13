Чемпионат Украины U-19: Динамо – лучший клуб за пятилетку

Пятый сезон проводится чемпионат Украины U-19 под эгидой УПЛ (к нему в минувшем сезоне добавился еще и турнир под эгидой ПФЛ и ДЮФЛУ). За эти пять лет в нем сыграли 22 команды, четыре из которых набрали 200 очков и больше. А Динамо является единственным коллективом, который перешагнул за рубеж 300 очков. В новом сезоне киевляне первыми должны добыть 100-ю победу.