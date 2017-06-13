ОФИЦИАЛЬНО: Олег Гусев вернулся в Динамо

Киевский клуб подписал контракт с 34-летним полузащитником Олегом Гусевым сроком на один сезон – до лета 2018 года.

Футболист выступал за киевский клуб с 2003 по 2016 год, за это время провел в составе киевлян 438 матча и забил 96 мячей во всех турнирах. В декабре 2016 года у полузащитника закончился контракт, и последние полгода Олег поддерживал форму самостоятельно.

Отметим, сейчас у игроков «Динамо» продолжается отпуск, Гусев присоединится к команде после ее окончания и отправится с командой на сбор, который начнется 26 июня и пройдет в Австрии.