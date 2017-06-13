Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Олег Гусев вернулся в Динамо

Украинский полузащитник подписал годичный контракт с киевским клубом

  • 13.06.2017 13:38
  • 554 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Олег Гусев
© ФК Динамо Киев. Олег Гусев

Киевский клуб подписал контракт с 34-летним полузащитником Олегом Гусевым сроком на один сезон – до лета 2018 года.

Футболист выступал за киевский клуб с 2003 по 2016 год, за это время провел в составе киевлян 438 матча и забил 96 мячей во всех турнирах. В декабре 2016 года у полузащитника закончился контракт, и последние полгода Олег поддерживал форму самостоятельно.

Отметим, сейчас у игроков «Динамо» продолжается отпуск, Гусев присоединится к команде после ее окончания и отправится с командой на сбор, который начнется 26 июня и пройдет в Австрии.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.