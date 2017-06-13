Агент подтвердил возвращение Гусева в Динамо

Футбольный агент Вадим Шаблий, ведущий дела Олега Гусева, косвенно подтвердил, что его клиент возвращается в киевское «Динамо».
«Ждите официального заявления клуба. Я не могу давать комментарии, пока не прошла официальная информация». «Из ваших слов следует, что такую информацию следует ждать в самое ближайшее время?» – «Именно так», – с улыбкой ответил Шаблий.
По словам агента, 34-летний Гусев рассматривал несколько вариантов продолжения карьеры за границей, в частности – в Китае и Таиланде. Что же касается его контракта с «Динамо», соглашение будет рассчитано, как минимум, на год.
Источник — Сегодня Спорт
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.