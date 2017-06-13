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Агент подтвердил возвращение Гусева в Динамо

Официальная информация о подписании контракта появится в ближайшее время

  • 13.06.2017 13:20
  • 260 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Олег Гусев
© ФК Динамо Киев. Олег Гусев

Футбольный агент Вадим Шаблий, ведущий дела Олега Гусева, косвенно подтвердил, что его клиент возвращается в киевское «Динамо».

«Ждите официального заявления клуба. Я не могу давать комментарии, пока не прошла официальная информация». «Из ваших слов следует, что такую информацию следует ждать в самое ближайшее время?» – «Именно так», – с улыбкой ответил Шаблий.

По словам агента, 34-летний Гусев рассматривал несколько вариантов продолжения карьеры за границей, в частности – в Китае и Таиланде. Что же касается его контракта с «Динамо», соглашение будет рассчитано, как минимум, на год.

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    And_er_son
    online
      And_er_son, 13.06.2017 13:45
    0
    Да полгода рассматривал и ничего не выбрал). Макаренко тоже наверно рассматривает варианты.
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