Агент подтвердил возвращение Гусева в Динамо

Футбольный агент Вадим Шаблий, ведущий дела Олега Гусева, косвенно подтвердил, что его клиент возвращается в киевское «Динамо».

«Ждите официального заявления клуба. Я не могу давать комментарии, пока не прошла официальная информация». «Из ваших слов следует, что такую информацию следует ждать в самое ближайшее время?» – «Именно так», – с улыбкой ответил Шаблий.

По словам агента, 34-летний Гусев рассматривал несколько вариантов продолжения карьеры за границей, в частности – в Китае и Таиланде. Что же касается его контракта с «Динамо», соглашение будет рассчитано, как минимум, на год.