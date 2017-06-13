Пять украинских аматорских клубов добились права играть во второй лиге

Сразу пять аматорских клубов добились права выступать во второй лиге чемпионата Украины, пройдя аттестацию ФФУ.
Профессиональные лицензии получили ФК «Львов», житомирское «Полесье», тернопольская «Нива», симферопольская «Таврия» и харьковский «Металлист 1925». Решение еще по трем клубам будет принято в течение недели.
«Нескольким клубам еще дали время. Следующее заседание состоится 19-го июня, полной картины у нас пока нет. Торопим ФФУ, чтобы быстрее определились. От этого будем плясать с утверждением формата и календаря», – отметил президент ПФЛ Сергей Макаров.
Источник — ТК Футбол
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