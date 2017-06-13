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Пять украинских аматорских клубов добились права играть во второй лиге

Профессиональные лицензии получили «Львов», «Полесье», «Нива», «Таврия» и «Металлист 1925»

  • 13.06.2017 13:06
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pfl.ua
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Сразу пять аматорских клубов добились права выступать во второй лиге чемпионата Украины, пройдя аттестацию ФФУ.

Профессиональные лицензии получили ФК «Львов», житомирское «Полесье», тернопольская «Нива», симферопольская «Таврия» и харьковский «Металлист 1925». Решение еще по трем клубам будет принято в течение недели.

«Нескольким клубам еще дали время. Следующее заседание состоится 19-го июня, полной картины у нас пока нет. Торопим ФФУ, чтобы быстрее определились. От этого будем плясать с утверждением формата и календаря», – отметил президент ПФЛ Сергей Макаров.

Источник — ТК Футбол

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