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Вадим КОСТЮЧЕНКО: Дитячий Фестиваль чемпіонів – інвестиція у майбутнє

На НТК ім. В. Баннікова стартує новий дитячий проект ФФУ

  • 13.06.2017 12:58
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ФФУ
© ФФУ

У четвер, 15 червня, на території нещодавно відкритого навчально-тренувального комплексу міні-футбольних полів зі штучним покриттям НТК ім. В. Баннікова стартує новий дитячий проект Федерації футболу України спільно з благодійним фондом «Розвиток футболу» – «Фестиваль чемпіонів». Це кількаденний спортивно-розважальний захід, участь у якому візьмуть команди двох вікових категорій, складені з юних футболістів 6 та 7 років. Початок турніру 15 червня о 9:00, урочисте відкриття – о 12:00.

Федерація започатковує змагання у новому форматі. Кількість гравців у кожній команді становитиме 5 польових + воротар. Головним завданням фестивалю стане отриманнями юними учасниками задоволення від гри у футбол та спілкування з однолітками і зірками вітчизняного футболу. Тому спортивний результат не матиме значення, а переможцями буде визнано всіх учасників!

Ігри проходитимуть на полях розміром 42х22 метри – саме за таким стандартом УЄФА вже не перший рік будуються нові футбольні майданчики на кошти, залучені ФФУ.

«Популяризуючи гру «п’ять-на-п’ять» на полях уніфікованого розміру, які будуються по всій країні, Федерація футболу України робить важливий крок для популяризації футболу не лише серед дітей, які займаються у спортивних секціях, а й серед тих, які грають у футбол на звичайних подвір’ях. За ініціативи президента ФФУ Андрія Павелка ми впроваджуємо новий стандарт, який буде до вподоби дітлахам і який відкриє їм шлях у великий футбол», – прокоментував заснування «Фестивалю чемпіонів» перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.

У програмі заходу майстер-класи від легенд українського футболу, зустрічі з тренерами молодіжної та юнацьких збірних команд України, різноманітні конкурси, а також футбольні змагання.

ФФУ проводитиме «Фестиваль чемпіонів» на регулярній основі. За задумом, наступного року він буде приурочений до проведення у Києві фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, а у дітей з’явиться можливість поспілкуватися, в тому числі, й зі світовими зірками футболу.

Источник — Федерация футбола Украины

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