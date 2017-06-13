Назар ВЕРБНИЙ: «Просто не люблю програвати»

Впевнена гра вихованця клубної Академії не залишилася поза увагою тренерів головної команди і півзахисник, якому тільки-но виповнилося 19 років, дебютував у Прем’єр-лізі. У минулому сезоні Назар не лише вперше одягнув зелено-білу футболку у Лізі Парі-Матч, а й провів у дивізіоні найсильніших майже два десятки поєдинків. Міжсезоння – саме той час, коли варто підвести підсумки важливого періоду у житті молодого футболіста.

– Назаре, це був фактично перший повноцінний сезон для тебе у складі першої команди. Які враження залишилися від нього?

– Думаю, сезон не можна вважати вдалим, адже «Карпати» фінішували поруч із зоною вильоту. Перед стартом чемпіонату у нас були зовсім інші завдання, ми мали інші надії і сподівання. Якщо оцінювати минулий футбольний рік в емоційному плані, то можу назвати його найкращим для мене, тому що в цьому сезоні я вперше вийшов на поле у складі основної команди. Здійснилася моя мрія.

– Ти зіткнувся з труднощами дорослого футболу. Що для тебе за цей час було найважчим?

– У всіх командах Прем’єр-ліги є багато молодих гравців і різниця у віці переважно була мінімальною. Відтак не можу сказати, що молодий вік заважав мені адаптовуватися в команді. Разом з тим хотів би подякувати своїм партнерам (посміхається). Хоч я є одним із наймолодших гравців «Карпат», жодних проблем у мене не виникало. У нас хороший колектив – старші хлопці допомагають молодим. Це і різного роду поради, і слова підтримки. Завдяки цьому з адаптацією жодних проблем не було.

– Коли граєш проти серйозних опонентів, то однозначно прогресуєш...

– Кожному футболісту потрібно постійно працювати над собою, вдосконалюватися. Ніколи не пізно додавати у певних компонентах гри. Можу тільки сказати, що мені потрібно ще працювати і працювати. Я це усвідомлюю і готовий до важкої роботи попереду.

– У середній лінії «Карпат» зараз висока конкуренція. Це відчувалося протягом сезону?

– Так, безперечно відчувалося. Кожен футболіст хоче виходити на поле, а коли є конкуренція, то це спонукає показувати максимум своїх можливостей. Однозначно така ситуація є позитивною – коли на твоїй позиції грають по два-три футболісти, це сприяє прогресу.

– Минулий сезон був багатим на цікаві матчі. Які поєдинки є особливими для тебе?

– Передусім це гра з «Чорноморцем», коли я дебютував в головній команді. Такі моменти запам’ятовуються на все життя. Звичайно, що знаковим для нас став двобій з «Дніпром», коли ми по ходу зустрічі програвали 0:2, але потім забили тричі і перемогли. Були, звичайно, й інші цікаві поєдинки, але першими на згадку приходять саме ці.

– Зі сторони складається враження, що ти дуже болісно переносиш невдачі. Тобі потрібен певний час, щоб відійти в емоційному плані?

– Просто не люблю програвати. Напевно, не лише мені потрібен час, щоб все ретельно обдумати. Треба переглянути ігрові моменти, зробити певні висновки.

– Ти є одним з тих гравців, який продовжив контракт з клубом...

– Це радісна для мене подія. Я виріс в цьому клубі і щасливий, що «Карпати» і надалі на мене розраховують. Старатимуся зробити все можливе, щоб команда здобувала якнайбільше перемог і тішила вболівальників. Принагідно хотів би подякувати їм за підтримку у минулому сезоні.

– Зараз ще триває відпустка. Як проводиш її?

– В основному, вона проходить у Львові. Більшість часу проводжу з друзями, родиною і дівчиною. На кілька днів з’їздив у село Чемеринці, що знаходиться у Перемишлянському районі, навідав бабцю з дідусем. Я є молодим гравцем, тому мій організм швидше відновлюється після навантажень і за нетривалий період відпочинку відчуваю полегшення. Сподіваюся, що тренувальні збори і новий сезон розпочну у хорошій формі.