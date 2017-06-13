ФОТО ДНЯ. Как сейчас выглядит луганский стадион Авангард

Пресс-атташе «Зари» побывал в Луганске и выложил свежие фото стадиона «Авангард», на котором ранее играла «Заря».

«Побывал в родном городе на родном стадионе. Одну из этих фото я выкладывал ранее, как здесь, так и в Instagram нашего клуба. Хочу показать несколько фотографий о том, как сейчас выглядит поле «Авангарда», так как было много вопросов от болельщиков по этому поводу. Встречали, не скрою, по-разному. Были и такие, кто сказал, что теперь болеют за луганский «Спартак» и это стало ложкой дёгтя. Но в основном все те люди, кого я встретил, питают те же тёплые чувства к «Заре», как и раньше, искренне интересуются судьбой команды и приятно, что «Заря», как и прежде, нужна луганским болельщикам. И будет неправильно не сказать в этом сообщении хорошие слова и Запорожью – тому городу, который, как и Луганск, тоже стал для нас родным. Мы играем для всех вас, наши уважаемые болельщики!», – написал на странице «Зари» в Facebook пресс-атташе клуба Павел Козырев.