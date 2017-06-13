На сборах в Тироле Динамо проведет шесть спаррингов

А на какой козе баян?А что бы ее драть по нотам.-С начало убрали из команды непонятно как и тепер...

Можно попробовать подписать Блохина он тоже был хорошим футболистом!

школи є але до них беруть дітей платоспроможних батьків,а бідний талант немає шансу туди попасти....

Гусев - футболист огонь, но, увы, в прошлом.

Andrii_MKh, 13.06.2017 11:37]Вообще беда с игроками в Украине как я посмотрю. Где наши школы ?!?=...