Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

На сборах в Тироле Динамо проведет шесть спаррингов

Киевский клуб сыграет с «Ваттенсом», «Крайовой», «Утрехтом» и «Спартой»

  • 13.06.2017 11:54
  • 106 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

26 июня «Динамо» отправится в австрийский Тироль, где последующие две недели будет готовиться к старту нового сезона.

В планах тренерского штаба во главе с Александром Хацкевичем проведение шести контрольных матчей. Соперники в четырех из них уже известны, оставшиеся два будут подтверждены в ближайшие дни.

Даты матчей и соперники «Динамо»:

30.06. «Ваттенс» (Австрия)
01.07. соперник уточняется
04.07. соперник уточняется
05.07. «Крайова» (Румыния)
08.07. «Утрехт» (Голландия)
09.07. «Спарта» (Чехия)

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.