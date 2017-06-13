На сборах в Тироле Динамо проведет шесть спаррингов

26 июня «Динамо» отправится в австрийский Тироль, где последующие две недели будет готовиться к старту нового сезона.
В планах тренерского штаба во главе с Александром Хацкевичем проведение шести контрольных матчей. Соперники в четырех из них уже известны, оставшиеся два будут подтверждены в ближайшие дни.
Даты матчей и соперники «Динамо»:
30.06. «Ваттенс» (Австрия)
01.07. соперник уточняется
04.07. соперник уточняется
05.07. «Крайова» (Румыния)
08.07. «Утрехт» (Голландия)
09.07. «Спарта» (Чехия)
Источник — ФК Динамо Киев
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