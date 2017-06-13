Святослав СИРОТА: «Заварову краще пригадати свої результати»

Святослав Сирота поділився враженнями від матчу відбору на чемпіонат світу Фінляндія – Україна (1:2) та виступив на захист Андрія Шевченка.

«Я чудово знаю такі матчі, коли перемога дається важко, проте тим вона і цінніша для колективу. На початку червня футболісти в усіх чемпіонатах втомлені, нечасто в ці періоди буває яскрава гра. Я подивився також і паралельний матч нашої групи Ісландія-Хорватія, там взагалі не було ударів у рамку воріт аж до заключних хвилин, коли ісландці забили після кутового. Збірна України за всю історію дуже мало коли демонструвала феєричний розкутий футбол. Навіть коли виступав Шевченко, перемоги на виїзді над аутсайдерами з мінімальним рахунком за стриманої гри були звичними. Тільки раділи тоді їм більше, ніж зараз. І це дивно.

Скажу чесно: мене здивувала критики гри збірної від Олександра Заварова. Ми пам’ятаємо нічию з Молдовою і поразку вдома від Чорногорії, після яких Олександра Анатолійовича було звільнено з посади головного тренера. Існує кодекс корпоративної тренерської етики, який, на жаль, наші тренери часто-густо ігнорують, що неприпустимо, якщо ми вважаємо себе цивілізованими людьми. А щодо сезонної втоми гравців, то хочу зазначити, що футболісти в Україні готуються так само багато, як і в Іспанії, крім того, чемпіонат України тепер проводять у чотири кола. І мова йде не тільки про участь в матчах змагань, а звичайний тренувальний процес, якій розпочався ще в січні. Я бачу ту роботу яку проводить Шевченко, це сміливі і правильні кроки. Зараз від команди вимагають дуже багато, і дати результат зараз, і провести омолодження колективу, і все це при тому, що наші легіонери не грають у клубах, а рівень внутрішньої першості падає. В таких умовах робота Андрія Миколайовича достойна подяки. Команда справді міняється, і чим більше буде таких складних матчів, тим сильнішою буде команда», - сказав Сирота.