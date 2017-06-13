Артем ДОВБИК: «Пріоритетним для мене є закордонний напрямок»

У перерві матчу національних збірних Фінляндії та України (1:2) вдалося поспілкуватися з нападником «жовто-блакитних» та вихованцем черкаського футболу Артемом Довбиком.



– Артеме, як керманич збірної Андрій Шевченко налаштовував команду на гру?

– Андрій Миколайович наголосив, що ні в якому разі не можна втрачати турнірні очки, необхідно будь-якою ціною здобути перемогу й реабілітуватися перед уболівальниками за невиразну гру проти збірної Мальти. Узагалі наставник збірної – гарний мотиватор, завжди знаходить правильні слова для своїх підопічних.



– На твій погляд, у чому причина невдачі в грі з Мальтою?

– У більшості футболістів, які прибули на початок навчально-тренувального збору, були проблеми зі здоров’ям, інших довелося викликати уже з відпустки. Тренерському штабу було дуже тяжко підібрати оптимальний склад на матч.



– Чому не потрапив до заявки на сьогоднішню гру проти збірної Фінляндії?

– На жаль, зіграти завадило незначне пошкодження коліна.



– Очевидно, що ситуація довкола футбольного клубу «Дніпро» спонукає футболістів до пошуку інших команд. Чи маєш ти варіанти продовження ігрової кар’єри?

– Так, ми зараз із моїм агентом ретельно опрацьовуємо можливі варіанти. Пріоритетним є закордонний напрямок.