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Артем ДОВБИК: «Пріоритетним для мене є закордонний напрямок»

Футболіст «Дніпра» шукає варіанти продовження кар'єри

  • 13.06.2017 11:48
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ФК Днепр. Артем Довбик
© ФК Днепр. Артем Довбик

У перерві матчу національних збірних Фінляндії та України (1:2) вдалося поспілкуватися з нападником «жовто-блакитних» та вихованцем черкаського футболу Артемом Довбиком.

– Артеме, як керманич збірної Андрій Шевченко налаштовував команду на гру?
– Андрій Миколайович наголосив, що ні в якому разі не можна втрачати турнірні очки, необхідно будь-якою ціною здобути перемогу й реабілітуватися перед уболівальниками за невиразну гру проти збірної Мальти. Узагалі наставник збірної – гарний мотиватор, завжди знаходить правильні слова для своїх підопічних.

– На твій погляд, у чому причина невдачі в грі з Мальтою?
– У більшості футболістів, які прибули на початок навчально-тренувального збору, були проблеми зі здоров’ям, інших довелося викликати уже з відпустки. Тренерському штабу було дуже тяжко підібрати оптимальний склад на матч.

– Чому не потрапив до заявки на сьогоднішню гру проти збірної Фінляндії?
– На жаль, зіграти завадило незначне пошкодження коліна.

– Очевидно, що ситуація довкола футбольного клубу «Дніпро» спонукає футболістів до пошуку інших команд. Чи маєш ти варіанти продовження ігрової кар’єри?
– Так, ми зараз із моїм агентом ретельно опрацьовуємо можливі варіанти. Пріоритетним є закордонний напрямок.

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