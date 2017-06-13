Днепр в первой лиге заменят Балканы

«Днепр» может оказаться во Второй лиге. По крайней мере, такие требования выдвинула ФИФА. Причина строгого решения та же, что и раньше - долги.

В Первой лиге вместо «Днепра» готовы выступать «Балканы», это клуб из одесской области. В нынешнем чемпионате Второй лиги он на четвертой строчке.

Андрей Пархоменко, тренер «Балкан»:

- Готовы ли «Балканы» выступать в Первой лиге?

- Конечно. Я, тренер, работал в «Днестре», ФК «Одесса», ФК «Сахалин» - это все были клубы Первой лиги. Я собирал команду каждые полгода – например, в ФК «Одесса». Я знаю Первую лигу и знаю, как там играть.

Я не говорю, что мы миллионеры, но мы твердо стоим на ногах. У нас есть стабильность – это самое главное. Я думаю, что мы можем попробовать.