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Валенсия может арендовать Ярмоленко с правом выкупа

Испанский клуб ведет переговоры с киевским «Динамо»

  • 13.06.2017 11:04
  • 2225 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Киевское «Динамо» готово продать своего 27-летнего вингера Андрея Ярмоленко за €15 миллионов, главным претендентом на украинца является испанская «Валенсия». Переговоры пока продолжаются.

«Валенсия», в частности, рассматривается вариант с арендой футболиста. По завершении сезона «Валенсия» получит право выкупить украинца, в противном случае Андрей Ярмоленко вернется в Киев.

Возможный будущий переезд Андрея Ярмоленко в Испанию связан с желанием играть в сильном чемпионате, о чем неоднократно говорил сам футболист.

В минувшем чемпионате «Валенсия» заняла 12-е место в Примере и не будет играть в еврокубках.

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Комментарии
    Artyom_I
      Artyom_I, 13.06.2017 11:16
    +4
    А может и не арендовать.
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    hoffenheim
      hoffenheim, 13.06.2017 11:20
    +4
    а если подумать - идеальный расклад для всех: Ярмола пробует свои силы, Валенсия (или условный Дортмунд) смотрит как пойдет пробный сезон, мы, наконец-то, закроем сантабарбару
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    27Sokolyuk@mail.ru
      27Sokolyuk@mail.ru, 13.06.2017 11:24
    -4
    В минувшем чемпионате «Валенсия» заняла 12-е место в Примере и не будет играть в еврокубках. - Динамо також в еврокубках не на довго...
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    27Sokolyuk@mail.ru
      27Sokolyuk@mail.ru, 13.06.2017 11:26
    +3
    Суркіс захоче все і зразу , ніякої оренди.
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    MaxK86
      MaxK86, 13.06.2017 11:31
    +3
    hoffenheim, 13.06.2017 11:20
    а если подумать - идеальный расклад для всех: Ярмола пробует свои силы, Валенсия (или условный Дортмунд) смотрит как пойдет пробный сезон, мы, наконец-то, закроем сантабарбару

    А в случае неудачи, спокойно вернется в киев доигрывать и без лишних мыслей про сильные чемпионаты
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    fuckyoupeople
      fuckyoupeople, 13.06.2017 11:44
    +4
    О,понеслась Ярмоленко-Барбара!
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