Валенсия может арендовать Ярмоленко с правом выкупа

Киевское «Динамо» готово продать своего 27-летнего вингера Андрея Ярмоленко за €15 миллионов, главным претендентом на украинца является испанская «Валенсия». Переговоры пока продолжаются.
«Валенсия», в частности, рассматривается вариант с арендой футболиста. По завершении сезона «Валенсия» получит право выкупить украинца, в противном случае Андрей Ярмоленко вернется в Киев.
Возможный будущий переезд Андрея Ярмоленко в Испанию связан с желанием играть в сильном чемпионате, о чем неоднократно говорил сам футболист.
В минувшем чемпионате «Валенсия» заняла 12-е место в Примере и не будет играть в еврокубках.
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А в случае неудачи, спокойно вернется в киев доигрывать и без лишних мыслей про сильные чемпионаты
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