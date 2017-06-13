Валенсия может арендовать Ярмоленко с правом выкупа

Киевское «Динамо» готово продать своего 27-летнего вингера Андрея Ярмоленко за €15 миллионов, главным претендентом на украинца является испанская «Валенсия». Переговоры пока продолжаются.

«Валенсия», в частности, рассматривается вариант с арендой футболиста. По завершении сезона «Валенсия» получит право выкупить украинца, в противном случае Андрей Ярмоленко вернется в Киев.

Возможный будущий переезд Андрея Ярмоленко в Испанию связан с желанием играть в сильном чемпионате, о чем неоднократно говорил сам футболист.

В минувшем чемпионате «Валенсия» заняла 12-е место в Примере и не будет играть в еврокубках.