Бешикташ готов отдать Бойко и Озбилиза за Виду

Турецкий «Бешикташ» намерен предложить киевскому «Динамо» в обмен на 28-летнего хорватского защитника Домагоя Виду двух игроков.
Речь идет о 29-летнем украинском вратаре Денисе Бойко и 27-летнем армянском форварде Аразе Озбилизе. «Динамо» хочет получить за Виду не менее €7 миллионов, но «Бешикташ» надеется, что с киевлянами удастся договориться об обмене.
В минувшем сезоне Вида провел за «Динамо» 39 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Источник — Fotospor
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