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Бешикташ готов отдать Бойко и Озбилиза за Виду

Турецкий клуб надеется на бартер с киевским «Динамо»

  • 13.06.2017 10:50
  • 1428 просмотров
  • 2 комментария
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fotospor.com. Домагой Вида (справа)
© fotospor.com. Домагой Вида (справа)

Турецкий «Бешикташ» намерен предложить киевскому «Динамо» в обмен на 28-летнего хорватского защитника Домагоя Виду двух игроков.

Речь идет о 29-летнем украинском вратаре Денисе Бойко и 27-летнем армянском форварде Аразе Озбилизе. «Динамо» хочет получить за Виду не менее €7 миллионов, но «Бешикташ» надеется, что с киевлянами удастся договориться об обмене.

В минувшем сезоне Вида провел за «Динамо» 39 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник — Fotospor

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Комментарии
    vitaha33
      vitaha33, 13.06.2017 11:30
    0
    Для динамо це непоганий варіант, бойко хороший воротар, а в києва з цим проблеми, а озбіліс добротний нап
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    27Sokolyuk@mail.ru
      27Sokolyuk@mail.ru, 13.06.2017 11:40
    -1
    Навіщо для Динамо Бойко і армянин , воротарів і форвардів такого класу у ДК хватає. Суркісу гроші потрібні... І ще як би якийсь китайський інвестор викупив ДК було б чудово!!! для усіх...
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