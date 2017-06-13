Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФЕДОРЧУК: «Сборная Украины сейчас еще слабее, чем на Евро-2016»

Ключевым для украинской команды станет матч с Турцией, считает специалист

  • 13.06.2017 10:45
  • 3 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук
© fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук

Украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением о перспективах сборной Украины в отборе на ЧМ-2018.

«Если объективно, сейчас наша сборная еще слабее, чем на Евро-2016, – сказал Олег Федорчук. – Ключевой будет ближайшая встреча с Турцией 2 сентября. Дома с ней придется куда сложнее, чем на выезде. Потому что на своем поле турок трибуны гонят вперед, а на выезде они сыграют от обороны – в нашем же стиле. Не зря оба предыдущих домашних матча мы им проиграли».

Источник — Сегодня Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.