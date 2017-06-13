ФЕДОРЧУК: «Сборная Украины сейчас еще слабее, чем на Евро-2016»

Украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением о перспективах сборной Украины в отборе на ЧМ-2018.

«Если объективно, сейчас наша сборная еще слабее, чем на Евро-2016, – сказал Олег Федорчук. – Ключевой будет ближайшая встреча с Турцией 2 сентября. Дома с ней придется куда сложнее, чем на выезде. Потому что на своем поле турок трибуны гонят вперед, а на выезде они сыграют от обороны – в нашем же стиле. Не зря оба предыдущих домашних матча мы им проиграли».