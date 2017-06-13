Гелиос оставило 9 футболистов

Футбольный клуб «Гелиос» завершил сотрудничество с девятью футболистами.
По взаимной договоренности или же ввиду окончания срока действия контрактов ряды «солнечных» покинули вратарь Евгений Волынец, защитники Игорь Чередниченко, Игорь Коротецкий, Кирилл Сидоренко и Бадри Акубардия, полузащитники Анатолий Масалов и Денис Норенков, нападающий Богдан Семенец и Руслан Ивашко.
Источник — ФК Гелиос
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