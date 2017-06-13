Коркишко покидает Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич рассказал, что форвард моряков Дмитрий Коркишко в следующем сезоне продолжит карьеру в другом клубе.

«Из уходящих футболистов, о ком у нас уже есть информация, — Давид Хочолава, Олег Данченко, Александр Андриевский, Владислав Кабаев и Дмитрий Коркишко. На этих футболистов мы уже не можем рассчитывать.

Коркишко сложно удержать, хотя мы с ним разговаривали. Но Дмитрий и так нам сильно помог, вырос и обратил на себя внимание. Естественно, у него горят глаза к новым целям и никто не собирается ему вставлять палки в колеса.

Поэтому мы по-человечески сказали «спасибо» и пожелали друг другу удачи. Где дальше трудоустроится Дима, мы пока не знаем, тем не менее, после этапа карьеры в «Черноморце» спрос на него серьезный», – сказал Бабич.

Ранее сообщалось, что Коркишко будет играть в «Заре».

В минувшем сезоне 27-летний хавбек забил 7 голов в 27 матчах УПЛ.