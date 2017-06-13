Даріо ДРУДІ: «Карпати мають боротися за медалі»

Виконуючий директор «Карпат» Даріо Друді розповів про функції, які буде виконувати у львівському клубі.

– На зимових зборах в Туреччині ви зустрічалися з Президентом «Карпат» та обговорили можливість роботи в клубі. Однак останнім часом ви працювали в «Монако»...

– Справді, в Туреччині ми познайомилися, обговорили різні питання та домовилися про те, що влітку я спробую себе в «Карпатах» на адміністративній посаді. Робота в «Монако» принесла багато досвіду та розуміння, але я обіцяв повернутися, приїхати до Львова. Я вдячний Петру Петровичу за можливість проявити себе в «Карпатах». Радий також і з того, що повернувся до України, яку полюбив. Тепер на усіх нас чекає важка праця. Впевнений, що ми з «Карпатами» будемо зростати. Ще скажу, що сьогодні важливий день для мене. Моїй мамі сьогодні виповнилось би 57 років, але, на жаль, торік вона відійшла у кращий світ. Сподіваюся, мама з небес радіє за мене.



– Ви отримали посаду виконавчого директора. Якими будуть ваші функції в клубі?

– У потужних командах Європи часто зустрічається посада виконавчого директора. «Карпати» хочуть позиціонувати себе як європейський клуб, відповідно, це один із перших кроків для досягнення цієї мети. У «Карпатах» я відповідатиму за всю футбольну складову, починаючи від призначення головного тренера першої команди, закінчуючи набором цілого персоналу клубу та тренерів в Академії. Також я займатимусь трансферною політикою. Першочергові завдання: призначення нового наставника та підсилення для команди і покращення роботи клубної Академії.

– Якими будуть завдання на новий сезон?

– Потрібно ставити максимальну планку, відповідно до наших можливостей. «Карпати» повинні бути конкурентноспроможною командою, якомога вище позиціонуватись у чемпіонаті України та демонструвати якісний футбол. У цьому сезоні «Карпати» мають боротися за медалі, львівські вболівальники заслуговують на це.

– Яким критеріям повинен відповідати новий головний тренер? Чи є у вас список кандидатів?

– Хочу, аби тренер був іспанцем, маємо кількох претендентів. Звичайно, називати імена ще зарано, гадаю, в п’ятницю вже все буде відомо. Щодо якостей, то новий наставник має поєднати набір очок з видовищною грою.

– Які аргументи знайдете для закордонного спеціаліста, аби змусити його приїхати до Львова, зважаючи на те, що зараз відбувається у нашій країні?

– Давайте почнемо з того, що український футбол зараз переживає не найкращі часи. Період «бюджетних воєн» уже завершився. Прийшов час «війни ідей». Відповідно, якщо наставник приїде під ідею, то українська ліга почне рости. А ще вагому роль відіграє інфраструктура, стадіон, місто, фанати, історія клубу та амбіції президента.

– Що потрібно для успішного функціонування клубу, крім особи головного тренера?

– Перше – інфраструктура. Далі – клубні працівники із бажанням навчатись та професійно зростати. Нам не потрібні ті, хто чекає завершення робочого дня та постійно поглядає на годинник. Щодо гравців, то окрім футбольних навичок, вони повинні бути обличчям клубу. Для нас неприйнятно мати технічного футболіста, але особисті характеристики якого не можуть стати прикладом для інших.

– Що чекати вболівальникам від «Карпат» на трансферному ринку?

– Найперше, ми сядемо за стіл з новим тренером та будемо дискутувати. Отримавши ясність, вивчимо український ринок. Якщо в Україні не знайдеться потрібного футболіста, вийдемо на світовий рівень. На мені лежить уся відповідальність за футбол львівського клубу, тому я повинен бути відкритим 24 години на добу для вислуховування будь-яких ідей та думок тренера. Однак, робота щодо підсилення вже ведеться.