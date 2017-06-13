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ЗАВАРОВ: «Лучше бы Хорватия выиграла, и мы боролись за второе место»

Экс-тренер сборной Украины – о перспективах национальной команды в отборе к ЧМ-2018

  • 13.06.2017 09:29
  • 1036 просмотров
  • 3 комментария
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ФФУ. Александр Заваров
© ФФУ. Александр Заваров

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров оценил перспективы национальной команды в отборе к чемпионату мира 2018 года.

— Чего нам ожидать от сборной в играх с Исландией и Турцией в сентябре?
— Когда я слышу из уст главного тренера сборной, что его игроки устали, недоумеваю. Представляете, они устали. После чего? Устали после украинской Премьер-лиги? Да, хорваты, которые играют за «Реал», устали, разрываясь на Лигу чемпионов и на Примеру. Но нашим ребятам не от чего уставать. Пусть отдыхают, конечно, но в сентябре нужно уже вовсю играть. Те же итальянцы начинают чемпионат в конце августа, могут быть не совсем в форме к сентябрю. А у нас к началу осени должен быть максимальный уровень готовности.

— То, что Исландия выиграла у Хорватии, для нас положительный результат?
Нет, не положительный. Теперь придется играть до конца со всеми командами. Хорватам нужно набирать очки. Последняя игра с ними для Украины будет непростой, хорваты наверняка будут играть на победу. Я думаю, мы будем бороться за первое место, но это будет непросто.

— У Украины появился шанс бороться за первое место.
— Может быть, но, мне кажется, лучше бы Хорватия выиграла, и мы продолжили борьбу за второе место. Еще более выгодным в матче Исландия — Хорватия был бы ничейный исход.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    darvey77
    online
      darvey77, 13.06.2017 09:47
    0
    какое первое место, о чём он
    ели ели выиграли у очень сильных команд (мега сборных Косово и Финляндия) и уже претенденты на 1 место? пипец
    дай бог чтоб за 3 поборолись
    вроде там есть шансы на стыковые
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    garik83
      garik83, 13.06.2017 10:00
    +3
    В этих словах вся ментальность нашей команды!(((
    А почему не бороться за 1 место???
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    Istm
      Istm, 13.06.2017 10:24
    0
    вот потому сборная под его руководством героически сыграла с Молдовой вничью в прошлом мировом отборе.
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