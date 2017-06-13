ЗАВАРОВ: «Лучше бы Хорватия выиграла, и мы боролись за второе место»

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров оценил перспективы национальной команды в отборе к чемпионату мира 2018 года.

— Чего нам ожидать от сборной в играх с Исландией и Турцией в сентябре?

— Когда я слышу из уст главного тренера сборной, что его игроки устали, недоумеваю. Представляете, они устали. После чего? Устали после украинской Премьер-лиги? Да, хорваты, которые играют за «Реал», устали, разрываясь на Лигу чемпионов и на Примеру. Но нашим ребятам не от чего уставать. Пусть отдыхают, конечно, но в сентябре нужно уже вовсю играть. Те же итальянцы начинают чемпионат в конце августа, могут быть не совсем в форме к сентябрю. А у нас к началу осени должен быть максимальный уровень готовности.

— То, что Исландия выиграла у Хорватии, для нас положительный результат?

— Нет, не положительный. Теперь придется играть до конца со всеми командами. Хорватам нужно набирать очки. Последняя игра с ними для Украины будет непростой, хорваты наверняка будут играть на победу. Я думаю, мы будем бороться за первое место, но это будет непросто.

— У Украины появился шанс бороться за первое место.

— Может быть, но, мне кажется, лучше бы Хорватия выиграла, и мы продолжили борьбу за второе место. Еще более выгодным в матче Исландия — Хорватия был бы ничейный исход.