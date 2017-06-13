ЗАВАРОВ: «Лучше бы Хорватия выиграла, и мы боролись за второе место»

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров оценил перспективы национальной команды в отборе к чемпионату мира 2018 года.
— Чего нам ожидать от сборной в играх с Исландией и Турцией в сентябре?
— Когда я слышу из уст главного тренера сборной, что его игроки устали, недоумеваю. Представляете, они устали. После чего? Устали после украинской Премьер-лиги? Да, хорваты, которые играют за «Реал», устали, разрываясь на Лигу чемпионов и на Примеру. Но нашим ребятам не от чего уставать. Пусть отдыхают, конечно, но в сентябре нужно уже вовсю играть. Те же итальянцы начинают чемпионат в конце августа, могут быть не совсем в форме к сентябрю. А у нас к началу осени должен быть максимальный уровень готовности.
— То, что Исландия выиграла у Хорватии, для нас положительный результат?
— Нет, не положительный. Теперь придется играть до конца со всеми командами. Хорватам нужно набирать очки. Последняя игра с ними для Украины будет непростой, хорваты наверняка будут играть на победу. Я думаю, мы будем бороться за первое место, но это будет непросто.
— У Украины появился шанс бороться за первое место.
— Может быть, но, мне кажется, лучше бы Хорватия выиграла, и мы продолжили борьбу за второе место. Еще более выгодным в матче Исландия — Хорватия был бы ничейный исход.
Источник — MatchDay
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ели ели выиграли у очень сильных команд (мега сборных Косово и Финляндия) и уже претенденты на 1 место? пипец
дай бог чтоб за 3 поборолись
вроде там есть шансы на стыковые
А почему не бороться за 1 место???
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