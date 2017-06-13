Олег Гусев возвращается в Динамо

Экс-полузащитник «Динамо» Олег Гусев возвращается в родной клуб.
По информации источника, вчера 34-летний футболист подписал новый контракт с «бело-синими». Подробности соглашение пока не сообщаются.
Напомним, Гусев защищал цвета «Динамо» с 2003 по 2016 годы. В составе киевлян полузащитник провел 438 матчей, в которых забил 96 голов.
Источник — Футбол 24
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Если для поднятия морального духа, то можно и половину звездного составв 90-х - они кашу точно не испортят.
Можно еще Шовковского вернуть!
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а что его возвращать? он же, вроде как, уже в тр/шт Хацкевича
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