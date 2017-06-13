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Олег Гусев возвращается в Динамо

Бывший полузащитник киевлян подписал новый контракт с «бело-синими»

  • 13.06.2017 09:14
  • 4411 просмотров
  • 12 комментария
Метки
Футбол 24. Олег Гусев
© Футбол 24. Олег Гусев

Экс-полузащитник «Динамо» Олег Гусев возвращается в родной клуб.

По информации источника, вчера 34-летний футболист подписал новый контракт с «бело-синими». Подробности соглашение пока не сообщаются.

Напомним, Гусев защищал цвета «Динамо» с 2003 по 2016 годы. В составе киевлян полузащитник провел 438 матчей, в которых забил 96 голов.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    Aratt
      Aratt, 13.06.2017 09:25
    +2
    Гусев конечно боец и легенда Динамо, - спору нет, но год без практики... Зачем?
    Если для поднятия морального духа, то можно и половину звездного составв 90-х - они кашу точно не испортят.
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    yarmola89
    yarmola89, 13.06.2017 09:25
    -4
    Ну теперь еще вернуть Макаренко, Милю и Алю и будет ништяк.... Да еще можно Нинковича ...
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    bobul1980
      bobul1980, 13.06.2017 09:27
    -1
    Не помешает уж точно, годика 2 побегает спокойно.
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    And_er_son
    online
      And_er_son, 13.06.2017 09:27
    0
    Ну не знаю, лучше же он не стал за полгода, верно? А для раздевалки людей вроде хватает. В любом случае парень хороший заработает, что уже неплохо, легенда как никак.))
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    wezom07
      wezom07, 13.06.2017 09:32
    +7
    Я считаю, это плюс для ДК. Даже если Олег (к которому испытываю глубокое уважение за его самоотдачу) и будет выходить только на замены на 20 минут, это будет большая польза, чем от многих "нынешних из обоймы". Как в свое время Уле Гуннар Сульшер для МЮ.
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    stopor2016
      stopor2016, 13.06.2017 09:47
    +8
    А шо вы хотели - ставка на молодёжь!
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    уух
      уух, 13.06.2017 09:58
    +2
    получается, что его уход из команды в конце прошлого года, - что между ним и Ребровым?
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 13.06.2017 10:00
    -2
    Можно еще Шовковского вернуть!
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    daniel535
      daniel535, 13.06.2017 10:01
    0
    Хорошая новость
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    Cortazar
      Cortazar, 13.06.2017 10:07
    0
    Учитывая все нюансы футбольного рынка Украины - хорошая новость, даже очень хорошая...
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    уух
      уух, 13.06.2017 10:12
    +1
    Vadim Kuzmenko, 13.06.2017 10:00 0
    Можно еще Шовковского вернуть!
    -----------------------------------

    а что его возвращать? он же, вроде как, уже в тр/шт Хацкевича
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    nik121271
      nik121271, 13.06.2017 10:33
    +1
    Надо вернуть Макаренко потому что левого нормального защитника нема Бігає чудо Антунеш
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