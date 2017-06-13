Луческу может возглавить Бурсаспор

Румынский тренер Мирча Луческу, после увольнения из «Зенита», не оставляет попыток выгодно устроиться в один из клубов Восточной Европы.

По информации румынских СМИ, бывший наставник «Шахтера» ведет переговоры с «Бурсаспором». Сообщается, что Луческу желает зарабатывать 3.5 млн евро в год.

Ранее румынский специалист запрашивал идентичную сумму и у руководства ПАОКа, но греки ответили отказом.

По итогам сезона 2016/17 «Бурсаспор» занял 14 место в турецкой Суперлиге, едва не вылетев в Первую лигу.