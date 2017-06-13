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Реал готов подписать Мбаппе с его последующей арендой в Монако

Руководство мадридского клуба не желает «мариновать» молодого игрока на скамейке запасных

  • 13.06.2017 08:15
  • 620 просмотров
  • 2 комментария
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Chelseablues.ru. Килиан Мбаппе
© Chelseablues.ru. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» не оставляет попыток приобрести форварда «Монако» Киллиана Мбаппе.

По словам самого футболиста, его главным приоритетом в ближайшем сезоне является участие в чемпионате мира в составе сборной Франции, для чего потребуется постоянная игровая практика в клубе. Руководство «сливочных» хорошо понимает это и готово приобрести нападающего с его последующей арендой назад в «Монако».

Добавим, что в покупке 18-летнего французского форварда заинтересован также и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Источник — As.com

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 13.06.2017 08:20
    0
    Пусть лутше в Ливерпуль идёт!!!!Реал хитрый,допустим Монако в следующем году дойдёт до финала ЛЧ,и Реал туда попадёт тоже,но Мбаппе тогда не сможет сыграть против клуба которому пренадлежыт!Хитрюги,ни фига,пусть тогда в Ливерпуль переходит!!!!!
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    bobul1980
    online
      bobul1980, 13.06.2017 08:33
    +1
    пусть еще сезон отбегает в Монако
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