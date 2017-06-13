Реал готов подписать Мбаппе с его последующей арендой в Монако

Мадридский «Реал» не оставляет попыток приобрести форварда «Монако» Киллиана Мбаппе.

По словам самого футболиста, его главным приоритетом в ближайшем сезоне является участие в чемпионате мира в составе сборной Франции, для чего потребуется постоянная игровая практика в клубе. Руководство «сливочных» хорошо понимает это и готово приобрести нападающего с его последующей арендой назад в «Монако».

Добавим, что в покупке 18-летнего французского форварда заинтересован также и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.