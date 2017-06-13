Генсек ФФУ: «Ждем разрешение Десны и Вереса на публикацию документов»

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий поделился информацией о том, что федерация ждет разрешения на публикацию аттестационных документов «Десны» и «Вереса».
«Ситуация с аттестацией вызвала большой интерес футбольной общественности. Поэтому мы попросили «Верес» и «Десну» позволить нам опубликовать конфиденциальные документы, которые были поданы самими клубами в аттестационный и апелляционный комитеты, и непосредственно повлияли на решение о выдаче аттестатов для участия в премьер-лиге.
Мы готовы показать эти документы болельщикам, чтобы они сами увидели ситуацию в клубах. Безусловно, оба клуба могут выложить любые документы на своих сайтах. Но им никто не мешал это сделать раньше, для этого не нужно было дожидаться нашего обращения. А вот мы публиковать документы без согласия от клубов не можем.
Письмо, которое «Десна» отправила в адрес ФФУ в пятницу, не соответствует нашему запросу. Поэтому, мы надеемся получить от обоих клубов ответ на свою просьбу и по-прежнему готовы публиковать соответствующие документы после разрешения от «Десны» и «Вереса», – сказал Записоцкий.
Источник — Sportarena
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