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Генсек ФФУ: «Ждем разрешение Десны и Вереса на публикацию документов»

Юрий Записоцкий рассказал, что клубы все еще не дали добро на публикацию аттестационных материалов

  • 13.06.2017 07:26
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ФК Десна
© ФК Десна

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий поделился информацией о том, что федерация ждет разрешения на публикацию аттестационных документов «Десны» и «Вереса».

«Ситуация с аттестацией вызвала большой интерес футбольной общественности. Поэтому мы попросили «Верес» и «Десну» позволить нам опубликовать конфиденциальные документы, которые были поданы самими клубами в аттестационный и апелляционный комитеты, и непосредственно повлияли на решение о выдаче аттестатов для участия в премьер-лиге.

Мы готовы показать эти документы болельщикам, чтобы они сами увидели ситуацию в клубах. Безусловно, оба клуба могут выложить любые документы на своих сайтах. Но им никто не мешал это сделать раньше, для этого не нужно было дожидаться нашего обращения. А вот мы публиковать документы без согласия от клубов не можем.

Письмо, которое «Десна» отправила в адрес ФФУ в пятницу, не соответствует нашему запросу. Поэтому, мы надеемся получить от обоих клубов ответ на свою просьбу и по-прежнему готовы публиковать соответствующие документы после разрешения от «Десны» и «Вереса», – сказал Записоцкий.

Источник — Sportarena

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