Иран обыграл Узбекистан и вышел на чемпионат мира

Сборная Ирана обыграла Узбекистан в матче отбора к чемпионату мира 2018 года и обеспечила себе путевку на мундиаль.
Таким образом, иранцы стали всего третье командой, которая точно сыграет турнире. Ранее на ЧМ квалифицировалась Бразилия, Россия сыграет в качестве команды-хозяйки.
Добавим, что Иран не знает горечи поражений вот уже 11 матчей подряд. Более того, команда Карлуша Кейруша в этих матчах еще и не пропустила ни одного гола.
Иран – Узбекистан – 2:0
Голы: 1:0 – 23, Азмун, 2:0 – 88, Тареми.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.