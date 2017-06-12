Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Иран обыграл Узбекистан и вышел на чемпионат мира

Команда Карлуша Кейруша стала третьим участником ЧМ-2018

  • 12.06.2017 22:58
  • 447 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fifa.com/worldcup
© fifa.com/worldcup

Сборная Ирана обыграла Узбекистан в матче отбора к чемпионату мира 2018 года и обеспечила себе путевку на мундиаль.

Таким образом, иранцы стали всего третье командой, которая точно сыграет турнире. Ранее на ЧМ квалифицировалась Бразилия, Россия сыграет в качестве команды-хозяйки.

Добавим, что Иран не знает горечи поражений вот уже 11 матчей подряд. Более того, команда Карлуша Кейруша в этих матчах еще и не пропустила ни одного гола.

Иран – Узбекистан – 2:0
Голы: 1:0 – 23, Азмун, 2:0 – 88, Тареми.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.