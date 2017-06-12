Иран обыграл Узбекистан и вышел на чемпионат мира

Сборная Ирана обыграла Узбекистан в матче отбора к чемпионату мира 2018 года и обеспечила себе путевку на мундиаль.

Таким образом, иранцы стали всего третье командой, которая точно сыграет турнире. Ранее на ЧМ квалифицировалась Бразилия, Россия сыграет в качестве команды-хозяйки.

Добавим, что Иран не знает горечи поражений вот уже 11 матчей подряд. Более того, команда Карлуша Кейруша в этих матчах еще и не пропустила ни одного гола.

Иран – Узбекистан – 2:0

Голы: 1:0 – 23, Азмун, 2:0 – 88, Тареми.