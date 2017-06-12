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Неймар назван самым дорогим футболистом мира

Криштиану Роналду не попал даже в десятку

  • 12.06.2017 22:30
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football-observatory.com
© football-observatory.com

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список самых дорогих футболистов.

Исследование основывалось на ряде факторов, среди которых: срок действующего контракта игрока, игра его команды, его собственная игра, возраст, позиция на поле, игра за сборную.

Всего в список вошли 110 игроков из пяти ведущих европейских лиг (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция).

1. Неймар – 210,7 миллиона евро (25 лет, «Барселона», контракт до 2021 года)
2. Деле Алли – 155,1 млн (22 года, «Тоттенхэм», до 2022)
3. Харри Кейн – 153,6 млн (23 года, «Тоттенхэм», до 2022)
4. Лионель Месси – 151,7 млн (29 лет, «Барселона», до 2018)
5. Антуан Гризманн – 150,3 млн (25 лет, «Атлетико», до 2021)
6. Луис Суарес – 140,8 млн (30 лет, «Барселона», до 2021)
7. Поль Погба – 134,3 млн (24 года, «Манчестер Юнайтед», до 2021)
8. Гонсало Игуаин – 120,2 млн (29 лет, «Ювентус», до 2021)
9. Эден Азар – 117,2 млн (26 лет, «Челси», до 2020)
10. Пауло Дибала – 115,3 млн (23 года, «Ювентус», до 2022)

Криштиану Роналду занял только 10-е место в стиске, его стоимость оценили в 112,4 миллиона евро.

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