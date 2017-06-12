Parimatch и Sport.ua подвели итоги конкурса «Почувствуй себя Андреем Шевченко!», по условиям которого нужно было предложить свой вариант стартового состава сборной Украины в матче с финнами 11 июня. Для выбора предлагался список из 28 игроков, призванных под знамена главной команды страны. Приз победителю — футбольный мяч с автографом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.



Перед стартом матча в Тампере Шевченко свой выбор сделал: на поле вышли Андрей Пятов, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Руслан Малиновский и Евгений Селезнев.



Сделали свой выбор и 292 читателя Sport.ua.

Но, оказалось, что всех 11 игроков из списка Шевченко угадал только один посетитель Sport.ua. Однако он оказался сотрудником компании, которая тесно сотрудничает со Sport.ua. Более того, он принимал активное участие в проведении этого конкурса. Мы посчитали, что неэтично объявлять его победителем конкурса. Он получит утешительный приз:)



Поэтому было принято решение определить победителя конкурса из тех 14 участников, которые угадали 10 игроков основного состава.







Итак, победителем конкурса стал пользователь zarhsinskiy.

Поздравляем!