Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Экс-тренер Шахтера Кардосо возглавил Риу Аве

Бывший помощник Фонсеки начал полноценную тренерскую деятельность

  • 12.06.2017 21:02
  • 306 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Риу Аве. Мигель Кардосо
© ФК Риу Аве. Мигель Кардосо

Бывший ассистент Паулу Фонсеки в «Шахтере» Мигель Кардосо начал полноценную тренерскую карьеру.

Сегодня он возглавил португальский клуб «Риу Аве». О деталях контракта не сообщается.

Напомним, Кардосо на протяжении трех лет возглавлял молодежную команду «Шахтера», а потом вошел в тренерский штаб Паулу Фонсеки.

В минувшем сезоне «Риу Аве» занял 7 место, отстав от зоны еврокубков всего на 1 очко.

Источник — ФК Риу Аве

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.