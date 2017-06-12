Экс-тренер Шахтера Кардосо возглавил Риу Аве

Бывший ассистент Паулу Фонсеки в «Шахтере» Мигель Кардосо начал полноценную тренерскую карьеру.
Сегодня он возглавил португальский клуб «Риу Аве». О деталях контракта не сообщается.
Напомним, Кардосо на протяжении трех лет возглавлял молодежную команду «Шахтера», а потом вошел в тренерский штаб Паулу Фонсеки.
В минувшем сезоне «Риу Аве» занял 7 место, отстав от зоны еврокубков всего на 1 очко.
Источник — ФК Риу Аве
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