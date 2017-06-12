Президент Южной Кореи предложил КНДР совместно провести ЧМ-2030

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил желание принять чемпионат мира по футболу в 2030 году совместно с КНДР.
«Если соседние страны Северо-Восточной Азии, в том числе Южная Корея и КНДР, смогут принять чемпионат мира по футболу, я думаю, что это будет способствовать установлению мира между Южной Кореей и КНДР, а также в Северо-Восточной Азии», - сказал Мун Чжэ Ин.
Ранее с идентичным предложением выступал и глава Корейской футбольной ассоциации Чун Мун Гу.
Источник — Newsru.com
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