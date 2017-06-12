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Президент Южной Кореи предложил КНДР совместно провести ЧМ-2030

Мун Чжэ Ин считает, что данный шаг будет способствовать установлению мира между странами

  • 12.06.2017 20:41
  • 346 просмотров
  • 3 комментария
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svoboda.org. Мун Чжэ Ин
© svoboda.org. Мун Чжэ Ин

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил желание принять чемпионат мира по футболу в 2030 году совместно с КНДР.

«Если соседние страны Северо-Восточной Азии, в том числе Южная Корея и КНДР, смогут принять чемпионат мира по футболу, я думаю, что это будет способствовать установлению мира между Южной Кореей и КНДР, а также в Северо-Восточной Азии», - сказал Мун Чжэ Ин.

Ранее с идентичным предложением выступал и глава Корейской футбольной ассоциации Чун Мун Гу.

Источник — Newsru.com

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Комментарии
    Аликантер
      Аликантер, 12.06.2017 20:49
    -1
    Ну это равносильно,что нам с Рф ЧМ 2018 провести, а финал на Донбасс Арене. Вообщем впустую сказал...
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    Amil Aliev
      Amil Aliev, 12.06.2017 20:55
    0
    Чтобы теперь КНДР выиграли ЧМ?
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    Тоні Монтана
      Тоні Монтана, 12.06.2017 20:59
    0
    а тим часом північна корея...."несмішно чувак"
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