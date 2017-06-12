ХАЙНЦЕ: «Как-то я послал Роя Кина, а он отправил меня в нокаут»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Габриэль Хайнце рассказал о конфликте с бывшим капитаном «красных дьяволов» Роем Кином.
«Мы проиграли матч, и я зашел в раздевалку первым, а Кин — вторым. Не хотел ни с кем говорить, так как мы проиграли. Тогда я не понимал английского, знал лишь ругательные слова. Я услышал свое имя и «пошел ты» от Роя Кина, нашего лучшего игрока. Знал, что это закончится плохо, но подошел к нему и сказал: «Нет, пошел ты». Не помню, что произошло потом, так как он отправил меня в нокаут», — рассказал Хайнце.
Напомним, Габриэль Хайнце защищал цвета «Ман Юнайтед» в период с 2004 по 2007 годы.
Источник — The Sun
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