Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Василий Кравец останется в Луго

Испанский клуб выкупит у «Карпат» контракт украинского защитника

  • 12.06.2017 19:58
  • 528 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Василий Кравец останется в Луго

Украинский легионер «Луго» Василий Кравец останется в команде на следующий сезон. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

«Луго» опубликовал список игроков, который в сезоне 2017/18 войдут в основную «обойму» команды. В их составе оказался и бывший защитник «Карпат».

Напомним, Кравец был арендован испанцами с правом выкупа в конце января 2017 года.

Сумма выкупа не называется, но по данным авторитетного бизнес-портала Transfermarkt стоимость Кравца оценивается в 500 тысяч евро.

Во второй части сезона украинский защитник сыграл за «Луго» 8 матчей в испанской Сегунде.

Источник — ФК Луго

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 12.06.2017 20:41
    0
    молодці. одні із небагатьох. хто вміє продавати.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.