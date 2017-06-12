Василий Кравец останется в Луго

Украинский легионер «Луго» Василий Кравец останется в команде на следующий сезон. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

«Луго» опубликовал список игроков, который в сезоне 2017/18 войдут в основную «обойму» команды. В их составе оказался и бывший защитник «Карпат».

Напомним, Кравец был арендован испанцами с правом выкупа в конце января 2017 года.

Сумма выкупа не называется, но по данным авторитетного бизнес-портала Transfermarkt стоимость Кравца оценивается в 500 тысяч евро.

Во второй части сезона украинский защитник сыграл за «Луго» 8 матчей в испанской Сегунде.