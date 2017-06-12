Днепр понизят до Второй лиги по распоряжению ФИФА

По информации журналиста Анатолия Шинкаренко, 31 мая в адрес Федерации футбола Украины поступило указание от ФИФА понизить в классе ФК «Днепр» за непогашеные долги.



Через неделю «Днепр» и «СК Днепр-1» будут включены во Вторую лигу.



Несколько дней назад появилась информация о том, что ФК «Днепр» лишен еще девяти очков за долги перед тремя помощниками экс-наставника команды Хуанде Рамоса, а адвокат испанцев пожаловался, что днепровский клуб технично затянул принятие решения о снятии очков до самого конца сезона.



Теперь, со спортивной точки зрения, это наказание уже ни на что не влияет, а последнее, для чего нужен ООО ФК «Днепр» его учредителям — это дождаться поступления на счет 1,5 миллиона евро за трансфер Евгения Коноплянки из «Севильи» в «Шальке», а также возможные «платежи солидарности» за молодых игроков. В таком виде ООО ФК «Днепр» просуществует недолго и закончит свой жизненный путь под тяжестью долгов, вероятно, уже к концу этого года.