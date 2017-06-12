Абонементы на матчи Шахтера поступят в продажу с 19 июня

19 июня стартует продажа абонементов на домашние матчи «Шахтера» в Харькове в сезоне – 2017/18.



Места владельцев абонементов – 2016/17 будут забронированы до 30 июня, после чего также поступят в свободную продажу. Владельцы абонементов смогут приобрести билеты на матчи Лиги чемпионов с 20% скидкой.



Приобрести абонементы можно:



- в кассах стадиона «Металлист» (с 9:00 до 20:00 без перерыва);

- онлайн на официальном сайте «Шахтера».



Стоимость абонементов:



Standard: 290, 490, 890, 1 090, 1 590 и 1 890 гривен;

Club 1936 (без пакета гостеприимства): 5 600 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 20 000 гривен;

«Семейный клуб»: 890 гривен (детям до 17 лет – скидка 50%).



Переселенцам предоставляется скидка 20% на абонементы категории Standard (только в кассах ОСК «Металлист» при предъявлении паспорта или справки ВПЛ).