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Абонементы на матчи Шахтера поступят в продажу с 19 июня

Стоимость абонементов от 290 гривен

  • 12.06.2017 18:55
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

19 июня стартует продажа абонементов на домашние матчи «Шахтера» в Харькове в сезоне – 2017/18.

Места владельцев абонементов – 2016/17 будут забронированы до 30 июня, после чего также поступят в свободную продажу. Владельцы абонементов смогут приобрести билеты на матчи Лиги чемпионов с 20% скидкой.

Приобрести абонементы можно:

- в кассах стадиона «Металлист» (с 9:00 до 20:00 без перерыва);
- онлайн на официальном сайте «Шахтера».

Стоимость абонементов:

Standard: 290, 490, 890, 1 090, 1 590 и 1 890 гривен;
Club 1936 (без пакета гостеприимства): 5 600 гривен;
Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 20 000 гривен;
«Семейный клуб»: 890 гривен (детям до 17 лет – скидка 50%).

Переселенцам предоставляется скидка 20% на абонементы категории Standard (только в кассах ОСК «Металлист» при предъявлении паспорта или справки ВПЛ).

Источник — ФК Шахтер

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