Виктор ЛЕОНЕНКО: «С такой игрой на чемпионате мира делать нечего»

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал игру сборной Украины в матче против Финляндии (2:1).

«Неясно, за счет чего сборная Украины собирается выходить на ЧМ-2018. Да и что там делать с такой игрой? Голевых моментов нет, а в магазине их не купишь. Снова много держим мяч, но от этого никакого толка. При этом шансы у нас есть, но нужно быть готовым к борьбе в каждом из оставшихся матчей, а интрига точно продержится до последнего тура.

Обыгрывать мы можем кого угодно, вот только уж очень приходится рассчитывать каждый раз на случай, удачу или ошибку соперника. И не стоит думать, что если, к примеру, не вылетим из гонки, а хорваты обеспечат себе первое место в группе, то мы легко возьмем три очка. Мы финнов-банщиков еле-еле обыгрываем», – сказал Леоненко.