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Виктор ЛЕОНЕНКО: «С такой игрой на чемпионате мира делать нечего»

Экс-игрок «Динамо» – об игре национальной сборной Украины

  • 12.06.2017 18:41
  • 1753 просмотров
  • 5 комментария
Метки
footballua.tv. Виктор Леоненко
© footballua.tv. Виктор Леоненко

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал игру сборной Украины в матче против Финляндии (2:1).

«Неясно, за счет чего сборная Украины собирается выходить на ЧМ-2018. Да и что там делать с такой игрой? Голевых моментов нет, а в магазине их не купишь. Снова много держим мяч, но от этого никакого толка. При этом шансы у нас есть, но нужно быть готовым к борьбе в каждом из оставшихся матчей, а интрига точно продержится до последнего тура.

Обыгрывать мы можем кого угодно, вот только уж очень приходится рассчитывать каждый раз на случай, удачу или ошибку соперника. И не стоит думать, что если, к примеру, не вылетим из гонки, а хорваты обеспечат себе первое место в группе, то мы легко возьмем три очка. Мы финнов-банщиков еле-еле обыгрываем», – сказал Леоненко.

Источник — Вести

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Комментарии
    keegan
      keegan, 12.06.2017 18:50
    +2
    все точно
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    Cortazar
      Cortazar, 12.06.2017 18:56
    0
    Неясно, за счет чего сборная Украины собирается выходить на ЧМ-2018.
    Обыгрывать мы можем кого угодно...
    _________________________________________________________________

    Delirium tremens.
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    zhyr
    online
      zhyr, 12.06.2017 19:02
    0
    а слабо взяти команду і ділом довести, а не язиком?
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    ser_nat
    ser_nat, 12.06.2017 19:12
    0
    Был бы Витя помоложе, он и турков бы рвал с хорватами, и исландцев, только правда за бокалом пива.
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    Andy Van
    online
      Andy Van, 12.06.2017 19:20
    0
    А с таким комментатором как Витя, только на "рыжем" канале комментить, окстись, юродивый)))
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