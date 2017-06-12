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Милан подписал Андре Силву

Трансферная стоимость форварда оценивается в 38 миллионов евро

  • 12.06.2017 18:18
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ФК Милан. Андре Силва
© ФК Милан. Андре Силва

Португальский нападающий Андре Силва подписал контракт с «Миланом». Ранее сообщалось, что 21-летний форвард прошел медосмотр в итальянской команде.

До переезда в «Милан», Силва защищал цвета «Порту». По информации итальянских СМИ, трансферная стоимость футболиста оценивается в 38 миллионов евро.

В минувшем сезоне Андре Силва забил 16 голов в 32 матчах чемпионата Португалии, а также сделал 5 результативных передач.

Источник — ФК Милан

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