Португальский нападающий Андре Силва подписал контракт с «Миланом». Ранее сообщалось, что 21-летний форвард прошел медосмотр в итальянской команде.
До переезда в «Милан», Силва защищал цвета «Порту». По информации итальянских СМИ, трансферная стоимость футболиста оценивается в 38 миллионов евро.
В минувшем сезоне Андре Силва забил 16 голов в 32 матчах чемпионата Португалии, а также сделал 5 результативных передач.
André Silva is officially a red&black player! 🔴⚫@andrevsilva19 è ufficialmente un giocatore del Milan! 🔴⚫#welcomeSilva pic.twitter.com/6bY61lH9YL— AC Milan (@acmilan) 12 червня 2017 р.
Источник — ФК Милан
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