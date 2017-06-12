Последние комментарии

Украина побеждает Финляндию и увозит из Тампере три очка 19:31 — korrdon Тебя даже троллить не интересно. Уровень нынешнего Динамо вместе с судьей в шубе рубиться с дубле...

Питтсбург второй раз подряд выиграл Кубок Стэнли 19:21 — Amosov007 Всё-таки, конкретно в этой игре Питтсбург не должен был побеждать. И выглядел Нэшвилл чуть лучше,...

Тимощук продолжит работу в новом тренерском штабе Зенита 19:19 — igorvt Тривожно за тупого поліщука стає, тривожно.Смоктати у Газпрома довго не витримає.