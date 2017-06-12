Дмитрий СЕЛЮК: «ФФУ должна признать допущенную ошибку»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о недопуске черниговской «Десны» к участию в УПЛ.

«Я немного интересовался ситуацией в «Десне»: там готовится реконструкция стадиона, подготовлены бумаги. Почему не помочь команде, заслужившей повышение в классе по спортивному принципу, не направить? Дайте клубу две или три недели, чтобы устранить существующие недочеты и показать по крайней мере поступательное движение в нужном русле!



Положение в украинском футболе плачевно. Если даже «Днепр», два года назад игравший в финале Лиги Европы, оказался в непростой ситуации, что говорить про другие команды! А тут задвигают один клуб ради другого, который, насколько я знаю, собирался домашние матчи играть не у себя в Ровно, а в Луцке. Где стадион соответствует регламенту. Слышал я, Кварцяный задумал оставить «Волынь» ради «Вереса», но луцкие болельщики сказали: «Не заблудился ли ты, Виталий Владимирович? Потопил нашу команду, а теперь с другой, нам недружественной, планируешь играть на здешнем стадионе?» Теперь, как я понимаю, соперников «Верес» станет принимать во Львове.



На месте федерации я бы до этого не доводил. Хорошим шагом с ее стороны было бы признать допущенную ошибку и вернуться к спортивному принципу. Дав «Десне», как было сказано, какое-то время для урегулирования юридических тонкостей. В Чернигове, по моей информации, люди действительно стараются развивать футбол, инфраструктуру, инвестируя свои собственные, а не взятые у кого-то деньги.



Представим, что решение федерации останется в силе, «Десну» макнут лицом в грязь и отдадут ее место другому клубу. Существует реальная опасность, что там плюнут - да и перестанут вкладывать в развитие футбола, который таким образом погибнет не в одном даже городе - в целом регионе! А посмотрев на это - не захотят поддерживать футбол где-то еще. Возникнет цепная реакция, и никто уже не вспомнит, что началось все с простого пренебрежения спортивным принципом».