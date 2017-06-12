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Петр КАПЛУН: «Во второй лиге Верес оказался не по Регламенту»

Президент «Горняка-Спорт» прокомментировал недопуск «Десны» в УПЛ

  • 12.06.2017 17:28
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facebook.com/desnafc. Петр Каплун
© facebook.com/desnafc. Петр Каплун

Президент «Горняка-Спорт» Петр Каплун не остался в стороне конфликта «Десны» и ФФУ, поддержав своих коллег из Чернигова.

«Мне смешно читать, когда Алексей Хахльов призывает нас придерживаться Регламента, - сказал Петр Матвеевич. – Ведь во второй лиге Верес оказался не по Регламенту, а благодаря ручному голосованию Исполкома ФФУ и мы знаем, как такие решения принимаются. Так кто первым нарушил футбольную конституцию, пункты которой обязательны к выполнению? О какой Книге рекордов Гиннеса может идти речь, когда Верес едва ли не на каждом шагу нарушает футбольные законы. О чем можно говорить, если президент Вереса еще год назад не знал, что оказывается мяч - без ручки, и его надо носит под мышкой. Вспоминаю его заявление, что с бюджетом 400 тысяч гривен на сезон клуб намерен не просто играть, а и выиграть вторую лигу. Смешно!»

По словам Петра Каплуна публикация аттестационных документов, имеющих решающее значение, могло бы снять напряжение в обществе и расставить все точки. «ПФЛ вполне может попросить Аттестационный комитет ФФУ опубликовать гарантии обоих клубов на участие в соревнованиях УПЛ. Особенно это касается клуба из Ровно, чтобы понимать, на каком основании этот клуб получил аттестат. Непонятно, почему комитет по аттестации, призванный выполнять в том числе и консультационные функции, о чем он не раз заявлял, не сопроводил и не помог привести документы Десны к минимальным требованиям для участия в премьер-лиге. Не думаю, что между пропусками в первую лигу и УПЛ уж такая пропасть».

«Уверен, что ФФУ не может не прислушиваться к мнению авторитетных людей, которые поддержали Десну. Спортивный принцип должен быть незыблем и стоять во главе угла. Для чего тогда играть в футбол? Национальная федерация должна отстаивать интересы клубов, футболистов и поддерживать их. У Десны есть минимальное – право по спортивному принципу играть в УПЛ и свой стадион, который клуб реконструировал. А кому нужен Верес без болельщиков?», - спрашивает Каплун.
Президент Горняка-Спорт, который выступает в профессиональных соревнованиях с первого дня независимого футбола, заявил о возможном вотуме недоверия национальной федерации и всем ее руководителям. «Резонанс большой, а реакции со стороны ФФУ пока мало. Даже если она и есть, то ее аргументы не выдерживают никакой критики. Уже прошло заявление, что Десна может играть вместо каменской Стали. А что собственно изменилось? Если к нам, руководителям профессиональных клубов, не будут прислушиваться, то мы не будем сидеть сложа руки. За нами право выразить недоверие руководству ФФУ. Парадокс, но конфиденциальные данные по Десне озвучили, а вот у Вереса просят разрешения на подобные манипуляции. Спрашивается, где логика и почему у нас есть привилегированные?»

 

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