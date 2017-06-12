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Тимощук продолжит работу в новом тренерском штабе Зенита

Украинец останется в «Зените» после назначения главным тренером Роберто Манчини

  • 12.06.2017 17:14
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eurosport.ru. Анатолий Тимощук
© eurosport.ru. Анатолий Тимощук

Анатолий Тимощук продолжит работу в тренерском штабе «Зенита», в который украинец пришел в  в марте этого года. Михаил Бирюков, который с 2006 года работает с вратарями основной команды, пока не знает, останется ли на этой должности. 59-летний специалист ждет решения руководства и главного тренера Роберто Манчини, именно они определят будущее Бирюкова.

«Зенит» точно покинет начальник команды Евгений Кошелев, работающий с командой с июня 2014 года. 
 
Кроме того, как утверждает источник, вместе с Манчини в Петербург приедет три специалиста, в том числе и тренер вратарей. 
 
«Зенит» завтра выходит из отпуска. Команда пройдет медосмотр и отправится на первый сбор в Австрию.

Источник — Спорт День за Днем

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