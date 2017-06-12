Тимощук продолжит работу в новом тренерском штабе Зенита

Анатолий Тимощук продолжит работу в тренерском штабе «Зенита», в который украинец пришел в в марте этого года. Михаил Бирюков, который с 2006 года работает с вратарями основной команды, пока не знает, останется ли на этой должности. 59-летний специалист ждет решения руководства и главного тренера Роберто Манчини, именно они определят будущее Бирюкова.

«Зенит» точно покинет начальник команды Евгений Кошелев, работающий с командой с июня 2014 года.

Кроме того, как утверждает источник, вместе с Манчини в Петербург приедет три специалиста, в том числе и тренер вратарей.

«Зенит» завтра выходит из отпуска. Команда пройдет медосмотр и отправится на первый сбор в Австрию.