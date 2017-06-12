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Олег ДУЛУБ: «Время в Карпатах для меня стало самым запоминающимся»

Экс-тренер «Карпат» рассказал об уходе из львовского клуба

  • 12.06.2017 16:46
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fckarpaty.lviv.ua. Олег Дулуб
© fckarpaty.lviv.ua. Олег Дулуб

Экс-тренер «Карпат» Олег Дулуб рассказал об уходе из львовского клуба.

«8 месяцев, которые я провел в «Карпатах», для меня были действительно самыми запоминающимися. Даже больше, чем в моих предыдущих командах.

Я очень надеюсь, что я не говорю «прощай», я говорю «до свидания», – сказал Дулуб.

Источник — Трибуна

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