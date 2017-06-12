Олег ДУЛУБ: «Время в Карпатах для меня стало самым запоминающимся»

Экс-тренер «Карпат» Олег Дулуб рассказал об уходе из львовского клуба.
«8 месяцев, которые я провел в «Карпатах», для меня были действительно самыми запоминающимися. Даже больше, чем в моих предыдущих командах.
Я очень надеюсь, что я не говорю «прощай», я говорю «до свидания», – сказал Дулуб.
Источник — Трибуна
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