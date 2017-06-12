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ФИФА может понизить Волынь до второй лиги

Такое решение уже принято относительно «Днепра»

  • 12.06.2017 16:19
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shahta.org. Виталий Кварцяный
© shahta.org. Виталий Кварцяный
ФИФА понизила Днепр в классе в связи с большими долгами и теперь клуб должен будет играть во Второй лиге.

Теперь Днепру, в случае продолжения существования в нынешнем виде, предстоит играть во Второй лиге. По итогам сезона они вылетели в Первую лигу, заняв 11-е место в турнирной таблице. А санкции ФИФА понижают днепровцев еще на один дивизион ниже.

Еще в начале года было известно, что международная федерация футбола рассматривает вопрос о понижении Днепра в классе из-за долга перед агентом бывшего главного тренера Хуанде Рамоса Хинесом Карвахалем, которому клуб якобы должен около 300 тысяч евро. Но в итоге процесс затянулся до текущего времени.

Аналогичное решение может быть принято и по Волыни. Лучане не выплатили долг бывшему футболисту команды Саше Стевичу и ФИФА может понизить в классе команду Виталия Кварцяного. Но пока этот вопрос остается открытым, и клуб готовится к Первой лиге, куда они вылетели по спортивному принципу, заняв последнее место в УПЛ прошедшего сезона.

Источник — Sportarena

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