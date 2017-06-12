Друди назначен исполнительным директором Карпат

Последние комментарии

Элина Свитолина поднялась на пятое место рейтинга WTA 16:35 — disiny2 Считайте даже 4-я, разница с младшей Вильямс всего-то 45 очков. Правда и до тройки пропасть в 200...

Ціна квитка на Суперкубок України - від 60 грн 16:30 — oscarneon При том что суперкубок открывает сезон. В нем встречаются победители или финалисты предыдущих роз...

Украинские каналы не покажут Кубок конфедераций 16:24 — seregka1991 Удивляюсь что такие новости вообще собирают комментарии. Я уже 12 лет не смотрю телек. Мое все эт... 16:05 — Cortazar Украинские каналы не покажут Кубок конфедераций__________________________________________________...

Десна може зіграти в УПЛ замість Сталі 16:09 — yarmola89 Если соответствующую сумму занесут то и их заменят.... Все имеет свою цену... Гондурас...