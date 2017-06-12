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Друди назначен исполнительным директором Карпат

Экс-наставник «Звезды» возвращается в Украину

  • 12.06.2017 15:49
  • 860 просмотров
  • 4 комментария
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ФК Звезда. Дарио Друди
© ФК Звезда. Дарио Друди

30-летний аргентинский наставник Дарио Друди, который последнее время работал в тренерском штабе «Монако», назначен исполнительным директором львовских «Карпат».

Ранее, напомним, была информация, что Друди может возглавить «Карпаты».

В сезоне 2016/17 кропивницкую «Звезду», но осенью покинул команду.

 

 

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Комментарии
    pulse240
    online
      pulse240, 12.06.2017 15:54
    +1
    Удивительная карьера у него выходит. Вчера был в Богом забытом Кировограде(по сравнению с Монако это так), сегодня уже в самом княжестве Монако в лучшей команде Франции, завтра снова назад в Украину.
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    mavast
      mavast, 12.06.2017 15:57
    0
    Скажіть, які функції у Виконавчиого директора
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    FKTNMNTN
    online
      FKTNMNTN, 12.06.2017 15:59
    0
    На две недели или три месяца?
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    Jeck
      Jeck, 12.06.2017 16:00
    0
    mavast, 12.06.2017 15:57
    Скажіть, які функції у Виконавчиого директора
    Виконувати вказівки директора, для того він і виконавчий директор
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