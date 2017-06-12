Друди назначен исполнительным директором Карпат

30-летний аргентинский наставник Дарио Друди, который последнее время работал в тренерском штабе «Монако», назначен исполнительным директором львовских «Карпат».
Ранее, напомним, была информация, что Друди может возглавить «Карпаты».
В сезоне 2016/17 кропивницкую «Звезду», но осенью покинул команду.
Даріо Друді - виконавчий директор ФК Карпати. Деталі на офіційному сайті найближчим часом pic.twitter.com/lt9hereRs7— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 12 июня 2017 г.
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