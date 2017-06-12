Микола ПАВЛОВ: «Я підтримав Десну, а потім дізнався про їхній бюджет»

Керівник Всеукраїнського об'єднання тренерів відомий фахівець Микола Павлов прокоментував ситуацію з недопуском чернігівської «Десни» до змагань у Прем'єр-лізі
«Коли трапилася ситуація з Черніговом, до мене хтось звертався за інтерв'ю і я сказав: «мені боляче за тренерів, які опинилися в такій ситуації. Вони готувалися, вони грали, домагалися результату». Я бачив їх інтерв'ю. Другий тренер, Приходько, по-моєму, казав: «якби атестаційний комітет, який розбирав цю ситуацію, дав нам час, ми б щось зробили». Але я не функціонер, я не знаю всіх цих речей.
Потім, коли почалося бродіння, я дізнаюся про бюджет в 500 тисяч. Як може бути бюджет 500 тисяч на рік? Ну як?! Невже ті керівники, які йшли туди і показували документи, не знали, що буде? Виходить, чиновники в «Десні» не відповідають результатам команди.
Я згадую слова Лобановського. Є клуб і є команда. Команда - це головний тренер, тренувальний процес, гравці і все інше. Але якщо головний тренер не буде цікавитися, які зарплати отримують футболісти... Зараз деякі тренери кажуть: «Я не знаю, скільки отримують у мене футболісти». Я в команду не йшов, якщо не знав, хто скільки отримує. Кажуть, конфіденційна інформація. Так я не йду в таку команду! Я не будуть з ними розмовляти! Я повинен знати, скільки отримує футболіст, скільки прибиральниця, водій.
У мене багатий досвід роботи з керівниками, які в українському футболі чогось добилися і з клубами і командами. І в цій ситуації я звинувачую чиновників, які знаходяться в «Десні», які відстали від результату команди, а страждають тренери. Я завжди буду захищати тренерів. І завжди буду підтверджувати свої слова, що вони заслужили бути в Прем'єр-лізі, а не «Верес». Як тренери. А як функціонери? Не знаю», - прокоментував керівник Всеукраїнського об'єднання тренерів відомий фахівець Микола Павлов.
Источник — Depo.ua
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Конечно в гривнах. И в штате команды в среднем за прошедший год - 10 человек. Я так понимаю, одиннадцатый на футбольном поле и тренер были неоформленными в штате. Или как так получалось ? Функционеры - явные жулики.
замечательная логика. Про воров-олигархов это все понятно, согласен, плохо, что наворовали, но тут немного фокус в другом. Выезды по всей Украине должны оплачиваться, а это проживание в гостиннице, дорога, питание футболистам и стаффу. Бог с ней с экипировкой, но зарплата должна быть как игрокам так и обслуге. Ну хоть даже и 3200, все всё прекрасно понимают, что у нас страна воров, так что на официальные контракты никто не рассчитывает. И вот если функционеры приперли федерацию такие вот ведомости - это очевидная провокация, ведь на 500 существовать клуб не может в принципе, соответственно, владельцы провоцируют федерацию и создают инфоповод. То есть месячный бюджет всего клуба менее двух тысяч долларов.
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