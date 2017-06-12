Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Микола ПАВЛОВ: «Я підтримав Десну, а потім дізнався про їхній бюджет»

Відомий фахівець прокоментував ситуацію з недопуском чернігівської «Десни» до УПЛ

  • 12.06.2017 15:28
  • 1282 просмотров
  • 7 комментария
Метки
Sport.ua. Николай Павлов
© Sport.ua. Николай Павлов

Керівник Всеукраїнського об'єднання тренерів відомий фахівець Микола Павлов прокоментував ситуацію з недопуском чернігівської «Десни» до змагань у Прем'єр-лізі

«Коли трапилася ситуація з Черніговом, до мене хтось звертався за інтерв'ю і я сказав: «мені боляче за тренерів, які опинилися в такій ситуації. Вони готувалися, вони грали, домагалися результату». Я бачив їх інтерв'ю. Другий тренер, Приходько, по-моєму, казав: «якби атестаційний комітет, який розбирав цю ситуацію, дав нам час, ми б щось зробили». Але я не функціонер, я не знаю всіх цих речей.

Потім, коли почалося бродіння, я дізнаюся про бюджет в 500 тисяч. Як може бути бюджет 500 тисяч на рік? Ну як?! Невже ті керівники, які йшли туди і показували документи, не знали, що буде? Виходить, чиновники в «Десні» не відповідають результатам команди.

Я згадую слова Лобановського. Є клуб і є команда. Команда - це головний тренер, тренувальний процес, гравці і все інше. Але якщо головний тренер не буде цікавитися, які зарплати отримують футболісти... Зараз деякі тренери кажуть: «Я не знаю, скільки отримують у мене футболісти». Я в команду не йшов, якщо не знав, хто скільки отримує. Кажуть, конфіденційна інформація. Так я не йду в таку команду! Я не будуть з ними розмовляти! Я повинен знати, скільки отримує футболіст, скільки прибиральниця, водій.

У мене багатий досвід роботи з керівниками, які в українському футболі чогось добилися і з клубами і командами. І в цій ситуації я звинувачую чиновників, які знаходяться в «Десні», які відстали від результату команди, а страждають тренери. Я завжди буду захищати тренерів. І завжди буду підтверджувати свої слова, що вони заслужили бути в Прем'єр-лізі, а не «Верес». Як тренери. А як функціонери? Не знаю», - прокоментував керівник Всеукраїнського об'єднання тренерів відомий фахівець Микола Павлов.

Источник — Depo.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Аликантер
      Аликантер, 12.06.2017 15:48
    +1
    Грубо говоря бюджет Десны зарплата Ярмолы с бонусами за месяць. Мало. Хотя и 1,5 млн у.е. Вереса это как страшный сон было б году так в 2013
    Ссылка
    FKTNMNTN
    online
      FKTNMNTN, 12.06.2017 15:55
    +3
    Считаю совершенно оправданным желание знать зарплату игрока. Это позволяет выстраивать межличностные взаимодействия внутри команды. Ну и конечно 500К - это, надеюсь, не в гривнах хоть? Если в гривнах - то сложно понять какие-либо претензии людей из Чернигова.
    Ссылка
    dimonlimonov
      dimonlimonov, 12.06.2017 16:00
    +1
    FKTNMNTN, 12.06.2017 15:55
    Считаю совершенно оправданным желание знать зарплату игрока. Это позволяет выстраивать межличностные взаимодействия внутри команды. Ну и конечно 500К - это, надеюсь, не в гривнах хоть? Если в гривнах - то сложно понять какие-либо претензии людей из Чернигова.

    Конечно в гривнах. И в штате команды в среднем за прошедший год - 10 человек. Я так понимаю, одиннадцатый на футбольном поле и тренер были неоформленными в штате. Или как так получалось ? Функционеры - явные жулики.
    Ссылка
    Аликантер
      Аликантер, 12.06.2017 16:00
    0
    Нет.Это точно не в гривнах.А то выходит по тысячи в месяц на человека и автостопом на выездные матчи добираться
    Ссылка
    Виктор Костюк
    online
      Виктор Костюк, 12.06.2017 16:05
    +3
    А как там в Динамо К. сейчас, все прозрачно? Какая официальная зарплата в Ярмоленко, и сколько на самом деле он получает?
    Ссылка
    babovoz
    online
      babovoz, 12.06.2017 16:20
    -1
    Хай грають, як можуть. І такий бюджет є- прекрасно. Десна заслужила грати в вишці? Заслужила. Перед чемпіонатом їй ніхто не казав, що можете не бороться, бо у Вас грошей немає? Не казав. А тепер почали видумувати. Не у всіх команд є хазяїни олігархи, яки лишні гроші вкрали у самого ж народу
    Ссылка
    FKTNMNTN
    online
      FKTNMNTN, 12.06.2017 16:38
    0
    babovoz, 12.06.2017 16:20
    Хай грають, як можуть. І такий бюджет є- прекрасно. Десна заслужила грати в вишці? Заслужила. Перед чемпіонатом їй ніхто не казав, що можете не бороться, бо у Вас грошей немає? Не казав. А тепер почали видумувати. Не у всіх команд є хазяїни олігархи, яки лишні гроші вкрали у самого ж народу

    замечательная логика. Про воров-олигархов это все понятно, согласен, плохо, что наворовали, но тут немного фокус в другом. Выезды по всей Украине должны оплачиваться, а это проживание в гостиннице, дорога, питание футболистам и стаффу. Бог с ней с экипировкой, но зарплата должна быть как игрокам так и обслуге. Ну хоть даже и 3200, все всё прекрасно понимают, что у нас страна воров, так что на официальные контракты никто не рассчитывает. И вот если функционеры приперли федерацию такие вот ведомости - это очевидная провокация, ведь на 500 существовать клуб не может в принципе, соответственно, владельцы провоцируют федерацию и создают инфоповод. То есть месячный бюджет всего клуба менее двух тысяч долларов.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.