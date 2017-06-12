Вальбуэна перешел в Фенербахче

Турецкий гранд давно обхаживал Вальбуэна, а сегодня сам футболист опубликовал в своем Твиттере фотографию из аэропорта с подписью: «Отъезд в Стамбул».

Последние полтора года Вальбуэна провел в «Лионе», сыграв в 76 матчах, в которых забил 12 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.