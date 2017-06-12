Вальбуэна перешел в Фенербахче

Турецкий гранд давно обхаживал Вальбуэна, а сегодня сам футболист опубликовал в своем Твиттере фотографию из аэропорта с подписью: «Отъезд в Стамбул».
Последние полтора года Вальбуэна провел в «Лионе», сыграв в 76 матчах, в которых забил 12 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Départ pour Istanbul ... 👉🏼 🇹🇷 pic.twitter.com/CdQ02TJNqN— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) 12 июня 2017 г.
Источник — Sport.ua
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