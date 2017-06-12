Украинские каналы не покажут Кубок конфедераций

Украинские телеканалы не будут показывать Кубок Конфедераций, который стартует в России в ближайшую субботу, 17 июня.
Прошлый турнир, который проходил в Бразилии, транслировался на телеканалах «Футбол» и «UA: Первый».
ФИФА продает права на чемпионат мира и Кубок Конфедераций в одном пакете, поэтому возникает вопрос, увидят ли украинские болельщики матчи ЧМ-2018 на телеэкранах.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.