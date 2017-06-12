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Украинские каналы не покажут Кубок конфедераций

ФИФА продает права на чемпионат мира и Кубок Конфедераций в одном пакете

  • 12.06.2017 14:46
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kp.ru
© kp.ru

Украинские телеканалы не будут показывать Кубок Конфедераций, который стартует в России в ближайшую субботу, 17 июня.

Прошлый турнир, который проходил в Бразилии, транслировался на телеканалах «Футбол» и «UA: Первый».

ФИФА продает права на чемпионат мира и Кубок Конфедераций в одном пакете, поэтому возникает вопрос, увидят ли украинские болельщики матчи ЧМ-2018 на телеэкранах.

Источник — Sport.ua

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