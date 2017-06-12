Галатасарай предлагает 6,5 миллионов за Беланда

«Галатасарай» готов потратить на трансфер полузащитника киевского «Динамо» Юнеса Беланда 6.5 миллионов евро. Напомним, что изначально «Динамо» хотело получить за Беланда 9 миллионов евро, однако не нашло желающих приобрести футболиста.

«Сарай» был готов потратить на марокканца 5 миллионов, после чего увеличил сумму трансфера на 1.5 миллиона. Последний сезон Беланда провел на правах аренды за «Ниццу», но французский клуб отказался выкупать контракт футболиста.