Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Галатасарай предлагает 6,5 миллионов за Беланда

Турецкий гранд продолжает переговоры по трансферу хавбека «Динамо»

  • 12.06.2017 14:36
  • 472 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Ницца. Юнес Беланда
© ФК Ницца. Юнес Беланда
«Галатасарай» готов потратить на трансфер полузащитника киевского «Динамо» Юнеса Беланда 6.5 миллионов евро. Напомним, что изначально «Динамо» хотело получить за Беланда 9 миллионов евро, однако не нашло желающих приобрести футболиста.
 
«Сарай» был готов потратить на марокканца 5 миллионов, после чего увеличил сумму трансфера на 1.5 миллиона. Последний сезон Беланда провел на правах аренды за «Ниццу», но французский клуб отказался выкупать контракт футболиста. 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    pitt_not_brad
    online
      pitt_not_brad, 12.06.2017 14:55
    0
    Французи давали 9 млн частинами. Галатасарай засвітить 6,5 млн і ще 2,5 в чемодані
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.