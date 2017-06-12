Динамовские сборники получили отпуск до 26 июня

Отыграв матчи за свои национальные сборные, представители «Динамо» в национальных сборных разных стран мира получили летний отпуск.
Футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко, Артем Беседин, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Морозюк, Виктор Цыганков, Хорватии – Домагой Вида, Венгрии – Тамаш Кадар, Беларуси – Никита Корзун до 26 июня будут релаксировать, присоединившись к общей группе к началу сбора в Австрии.
Остальные динамовцы Киева, ушедшие в отпуск после заключительного матча сезона с «Черноморцем», соберутся в Киеве уже 19 июня. В этот и следующие дни футболисты пройдут медобследование, и вплоть до 25 июня будут тренироваться на клубной базе в Конча-Заспе. Утром 26 июня делегация «Динамо» вылетит в Тироль, на двухнедельный сбор, в рамках которого будут проведены шесть контрольных матчей.
Источник — ФК Динамо Киев
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