Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Динамовские сборники получили отпуск до 26 июня

Все остальные футболисты приступят к работе 19 июня

  • 12.06.2017 14:21
  • 288 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис и Александр Хацкевич
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис и Александр Хацкевич
Отыграв матчи за свои национальные сборные, представители «Динамо» в национальных сборных разных стран мира получили летний отпуск.
 
Футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко, Артем Беседин, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Морозюк, Виктор Цыганков, Хорватии – Домагой Вида, Венгрии – Тамаш Кадар, Беларуси – Никита Корзун до 26 июня будут релаксировать, присоединившись к общей группе к началу сбора в Австрии.
 
Остальные динамовцы Киева, ушедшие в отпуск после заключительного матча сезона с «Черноморцем», соберутся в Киеве уже 19 июня. В этот и следующие дни футболисты пройдут медобследование, и вплоть до 25 июня будут тренироваться на клубной базе в Конча-Заспе. Утром 26 июня делегация «Динамо» вылетит в Тироль, на двухнедельный сбор, в рамках которого будут проведены шесть контрольных матчей.
 

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.