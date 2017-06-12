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Заря проведет сбор в Словении

Луганчане проводят последнюю неделю отпуска

  • 12.06.2017 14:02
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zarya-lugansk.com, Юрий Вернидуб
© zarya-lugansk.com, Юрий Вернидуб

Продолжается отпускной период у «Зари». Отдыхать футболистам ещё неделю.

19-го июня «Заря» соберётся в Запорожье, где проведёт втягивающий сбор до 26-го июня включительно. 27-е число будет выходным, а уже 28-го июня «чёрно-белые» отправятся в Словению, в хорошо знакомый нам город Птуй, где пробудут до 14-го июля.

Стал известен один из оппонентов, с которым «Заря» проведёт совместную тренировку. Им стал представитель Высшей лиги Сербии – ФК «Вождовац». Команды встретятся 7-го июля. Напомним, что с этим соперником мы уже встречались дважды. На прошлогоднем сборе в Словении, где выиграли 2:1 и в этом году в Турции и снова победили 3:0.

Источник — ФК Заря

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