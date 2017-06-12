После матча отбора на ЧМ-2018 против Финляндии (2:1) ультрас сборной Украины пытались проникнуть на поле стадиона «Ратина» в Тампере, но Андрей Шевченко не дал этому состоятся, довольно в жесткой форме остановив людей.
Напомним, что после матча Финляндия – Украина на трибунах произошла стычка между украинскими ультрас и местными правоохранительными органами. В конфликт вмешался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который пытался успокоить ультрас.
Источник — Sport.ua
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Нам бы мозгов немного, но разве это так важно? )
А не лучше ли было оставить на "съедение" местной полиции этих отморозков? Почувствовали бы все прелести безвиза.
твоих отморзков в оврагах Донбасса,лисы да вороны доедают,барабер
А не лучше ли было оставить на "съедение" местной полиции этих отморозков? Почувствовали бы все прелести безвиза.
твоих отморзков в оврагах Донбасса,лисы да вороны доедают,барабер
Aratt, 12.06.2017 14:24 А не лучше ли было оставить на "съедение" местной полиции этих отморозков? Почувствовали бы все прелести безвиза. твоих отморзков в оврагах Донбасса,лисы да вороны доедают,барабер
Зря ты так про наших атошников, не по христиански это. Там действительно и ультрас лежат ДК лежат.
Aratt, 12.06.2017 14:24 А не лучше ли было оставить на "съедение" местной полиции этих отморозков? Почувствовали бы все прелести безвиза. твоих отморзков в оврагах Донбасса,лисы да вороны доедают,барабер
Зря ты так про наших атошников, не по христиански это. Там действительно и ультрас лежат ДК лежат.
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