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Шевченко остановил ультрас, которые пытались выбежать на поле

Тренер сборной Украины эмоционально остановил ультрас сборной Украины после матча с Финляндией

  • 12.06.2017 13:56
  • 1811 просмотров
  • 11 комментария
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После матча отбора на ЧМ-2018 против Финляндии (2:1) ультрас сборной Украины пытались проникнуть на поле стадиона «Ратина» в Тампере, но Андрей Шевченко не дал этому состоятся, довольно в жесткой форме остановив людей.


Напомним, что после матча Финляндия – Украина на трибунах произошла стычка между украинскими ультрас и местными правоохранительными органами. В конфликт вмешался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который пытался успокоить ультрас.


Источник — Sport.ua

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Комментарии
    GR1Fon
      GR1Fon, 12.06.2017 14:21
    +1
    с нашими "макаками" только так и надо !!! СТОЯТЬ, БЛ**ТЬ !!! и сразу понимают !
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    Aratt
      Aratt, 12.06.2017 14:21
    +2
    Ох, как "круто" выбежать на поле не на привычном уже Олимпийском, а в старушке Суоми!!!
    Европа, встречай Украину - высококультурную, развитую страну с европейским менталитетом и моральными ценностями!

    Нам бы мозгов немного, но разве это так важно? )
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    Aratt
      Aratt, 12.06.2017 14:24
    +1
    А не лучше ли было оставить на "съедение" местной полиции этих отморозков? Почувствовали бы все прелести безвиза.
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 12.06.2017 14:26
    -5
    Aratt, 12.06.2017 14:24
    А не лучше ли было оставить на "съедение" местной полиции этих отморозков? Почувствовали бы все прелести безвиза.
    твоих отморзков в оврагах Донбасса,лисы да вороны доедают,барабер
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 12.06.2017 14:29
    -3
    смешно читать комы лаптеногих уродов,это где на соревнованиях с оружия шмаляют,у них,да судеек ногами пинают,лежачих
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    GR1Fon
      GR1Fon, 12.06.2017 14:31
    0
    airwolf77, 12.06.2017 14:26
    Aratt, 12.06.2017 14:24
    А не лучше ли было оставить на "съедение" местной полиции этих отморозков? Почувствовали бы все прелести безвиза.

    твоих отморзков в оврагах Донбасса,лисы да вороны доедают,барабер
    что то не очень то ты уважаешь защитников страны они между прочим удобряют твои 6 соток земли на которых живут два твоих раба
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    Ohrimenko_Ivan
      Ohrimenko_Ivan, 12.06.2017 14:34
    0
    airwolf77, 12.06.2017 14:26
    Aratt, 12.06.2017 14:24
    А не лучше ли было оставить на "съедение" местной полиции этих отморозков? Почувствовали бы все прелести безвиза.

    твоих отморзков в оврагах Донбасса,лисы да вороны доедают,барабер
    Зря ты так про наших атошников, не по христиански это. Там действительно и ультрас лежат ДК лежат.
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    Seroga
    Seroga, 12.06.2017 14:44
    0
    Какие болельщики - такая и сборная, какой народ - такая и страна...
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 12.06.2017 14:47
    -1
    Ohrimenko_Ivan, 12.06.2017 14:34
    airwolf77, 12.06.2017 14:26
    Aratt, 12.06.2017 14:24 А не лучше ли было оставить на "съедение" местной полиции этих отморозков? Почувствовали бы все прелести безвиза. твоих отморзков в оврагах Донбасса,лисы да вороны доедают,барабер

    Зря ты так про наших атошников, не по христиански это. Там действительно и ультрас лежат ДК лежат.
    по христиански?это как? когда один расеянин оттяпывает башку другому расеянину ..да видел это эпическое видео,к сожалению это не на паРаше происходит,но это пока...да и моторыл ваших немало перебито,у нас уже,продолжение следует
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 12.06.2017 14:49
    -1
    Ohrimenko_Ivan, 12.06.2017 14:34
    airwolf77, 12.06.2017 14:26
    Aratt, 12.06.2017 14:24 А не лучше ли было оставить на "съедение" местной полиции этих отморозков? Почувствовали бы все прелести безвиза. твоих отморзков в оврагах Донбасса,лисы да вороны доедают,барабер

    Зря ты так про наших атошников, не по христиански это. Там действительно и ультрас лежат ДК лежат.
    и ганчирку власовскую с авы своей убери
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    pitt_not_brad
    online
      pitt_not_brad, 12.06.2017 14:58
    0
    Хлопці вболівали досить файно, галас було чути аж до Винник (особливо один верещав біля мікрофона). Але культури ще треба вчитися
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